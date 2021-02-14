Xiaomi Mi 11 Ultra telefon incelemesi

Sistemin enerjisini sağlayan 5.000 mili amper li-polimer türü bir bataryadır.

Xiaomi Mi 11 Ultra telefon özellikleri

Mart ayında satışa çıkması beklenen bu yeni telefon modelinin 9.5 milimetre kalınlığı 225 gram ağırlığı var. Standartların üzerinde kalınlık ve ağırlık ölçülerini sahip olan cihazda kullanılan alüminyum çerçeve ve oldukça yüksek performanslı donanım elemanları bulunuyor.

Sadece siyah ve beyaz alüminyum kasa seçenekleriyle gelen bu yeni telefon modelinn ekranı dikkat çekicidir. Oled dokunmatik ekran 1 milyar renk desteklemektedir. Ayrıca 6.81 inç boyut muazzam bir boyuttur. Bu ekran 1440 x 3200 piksel çözünürlük desteklemekte ve bu da inç başına 515 piksel yoğunluk anlamına gelmektedir. Cihazın estetik dizaynına baktığımızda ekranın bütün boya oranı yüzde 90’a varmaktadır. Bu da oldukça ince bir çerçeve kullandığı anlamına gelmektedir. Ayrıca ekranın HDR10 ve 120 hertz resim yenileme hızı özelliği bulunmaktadır.

Kolay kolay ısınmayan 5 nano metre mimari üzerine inşa edilmiş Yonga setinin üzerinde qualcomm Snapdragon 888 model işlemci bulunmaktadır. Bu işlemcinin 1 çekirdeği 2.80 4 GHz hıza çıkarken 3 çekirdek 2.42 GHz hıza çıkabilmektedir. Kalan diğer çekirdekler 1.80 frekanslarda işlem yapmaktadır. Bu kadar hızlı bir işlemciye eşlik edebilecek hızlı bir grafik işlemci olan Adreno 660 bu sistemde kullanıldı. Müşterilere seçim şansını sunan 4 farklı versiyon; 8 GB RAM 128 GB dahili alan, 12 GB RAM 256 GB dahili alan, 16GB RAM 512 GB dahili alan olarak farklılaşıyor.

Makinenin arkasında 50 mega piksellik geniş kamera 48 mega piksellik 5x Optik zoom yapabilecek mükemmel bir teleskop telefoto kamera ve 48 mega piksellik Ultra geniş kamera daha bulunuyor. Bu harika kameralarla 8K veya 4K video çekimi yapılabilme lüksünüz var. Firma ön tarafa 20 mega piksellik bir kamera daha yerleştirdi bu kameradan standart olarak 1080 piksel çözünürlükte video çekmeye izin vermektedir. Bütün bu muazzam sistemi beslemek için 5.000 mili amper li-polimer türü bir pil tercih edilmiştir. 67 watt hızlı adaptör ile dolan bu batarya ayrıca 50 watt kablosuz şarj cihazı ile de dolmaktadır.

Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı

Son derece gelişmiş teknolojiye sahip olan bu yeni cihazın en düşük fiyatı 1000 dolar olarak belirlendi. Teknik özelliklere baktığımızda, Xiaomi Mi 11 Ultra fiyatı çok uygun denebilir. Çünkü hemen hemen bütün donanımlarının en iyi şekilde seçildiğini görmek mümkün. Cihaz bin doların hakkını fazlasıyla veriyor. Bu yıl iyi bir telefon almak isteyenlerin, Xiaomi Mi 11 Ultra modelini değerlendirmesi gerek diye düşünüyoruz.