Çin Dünyanın En Hızlı Trenini Tanıttı

Devlete ait China Railway Rolling Stock Corporation tarafından geliştirilen bu tren, dünyanın en hızlı treni olarak kabul ediliyor.

"Maglev", "manyetik havaya yükselme"nin kısaltmasıdır. Tren, rayların üzerinde kaymasını sağlayan elektromanyetik bir kuvvet sayesinde "yüzüyor" gibi görünüyor.

CRRC Sifang'ın genel müdür yardımcısı ve baş mühendisi Liang Jianying, Çin devlet medyasına, hızına ek olarak, trenin düşük seviyede gürültü kirliliği yaydığını ve diğer yüksek hızlı trenlere göre daha az bakım gerektirdiğini söyledi.

Yeni maglev treninin bir prototipi 2019'da medyaya açıklandı. Aynı yıl Çin, büyük metropol alanlar arasında "3 saatlik ulaşım çemberleri" yaratmaya yönelik iddialı planlarını duyurdu.

Yüksek hızlı tren, dünyanın en kalabalık ülkesinde seyahat etmek için gereken zaman ve masrafı azaltmak için büyük şehirlerinin çoğunu trenle birbirine bağlamayı hedefleyen Çin'de büyük bir öncelik.

Şu anda, Çin'deki ortalama yüksek hızlı tren saatte yaklaşık 350 km hızla koşabilirken, uçaklar 800-900 km/s hızla uçuyor. Bu hafta Qingdao'da tanıtılan gibi trenler, kritik bir orta boşluğu doldurabilir.

Bununla birlikte, bu treni taşıtları karşılamaya hazır olmaktan alıkoyan bir şey var - tamamlanmış maglev ray ağlarının eksikliği.

Şu anda, Çin'in ticari kullanımda sadece bir maglev hattı var, bu da Şanghay'ın Pudong Havalimanı'nı şehirdeki Longyang Yolu istasyonuna bağlıyor. 30 km'lik (19 mil) yolculuk yaklaşık yedi buçuk dakika sürer ve tren 430 km/s (267 mil/sa) hıza ulaşır.

Biri Şanghay ve Hangzhou'yu birbirine bağlayan, diğeri ise Chengdu ve Chongqing'i birbirine bağlayan birkaç yeni maglev ağının yapım aşamasında olduğu bildiriliyor.

İlgili bir haberde, Tibet kısa süre önce ilk hızlı tren hizmetini memnuniyetle karşıladı. Tibet'in başkenti Lhasa'yı Nyingchi şehrine bağlayan 435 kilometrelik (250 millik) bir demiryolu hattı ilk seferini 25 Haziran'da yaptı.

"Dünyanın çatısı" olarak bilinen Tibet, deniz seviyesinden 3.000 metre yükseklikte, o kadar yüksek ki, tren yolcularının rakımı kaldırabilmesi için arabalara fazladan oksijen pompalanması gerekiyor.

Sonunda hat, Lhasa'dan Chengdu'ya kadar uzanacak ve iki şehir arasındaki geçiş süresini 48 saatten 13'e indirecek.

Bu arada Chengdu, 25 Haziran'da ilk uçuşlarını karşılayan yeni Tianfu Uluslararası Havalimanı'nı kısa süre önce açtı. Chengdu, şimdi Pekin ve Şanghay'a katılarak iki uluslararası havalimanına sahip üçüncü Çin şehri.