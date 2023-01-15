Oppo, Samsung ve Huawei telefonlarda kallavi indirim yapıldı! Türkiye’den yerli üretim hamlesi…

Türkiye’den yerli üretim hamlesi… Oppo, Samsung ve Huawei telefonlarda kallavi indirim yapıldı!

2022 yılında kurlarda yaşanan artış, cep telefonu sektörüne de yansıdı. Kurların artışı ile birlikte pazarın yarısından fazlası yerli ve giriş segmentindeki ürünlere ilgi gösterdi. Türkiye ekonomisine büyük katkısı olacağı düşünülen yerli üretim fikri için birçok marka üretim aşamasına geçmeye başladı.

Cep telefonlarında yerli üretim kararı

Türkiye cep telefonu sektöründe dev bir üretim aşamasına geçiyor. Oppo, Huawei, Samsung, TCL, Vivo, Honor ve Xiaomi gibi önde gelen markalar 2022 yılından itibaren üretim tesislerini kurmaya başladı. Peki, Huawei Türkiye fabrikası nerede? Dünyanın en bilinen yazılım üreticilerinden biri olan Huawei’nin Türkiye fabrikası İstanbul’un Avcılar semtinde bulunuyor.

Geçtiğimiz sene kur ve fiyatlarda artış yaşanması ile birlikte dünyanın önde gelen markalarına ait üst segment telefonların satışında fark edilir düşüşler yaşanıyor. Fakat Türkiye’de alınan yerli üretim kararı ile birlikte markaların giriş ve orta segmentte ürettiği ve satışa çıkardığı ürünler, toplam pazarın %60’ını oluşturuyor.

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