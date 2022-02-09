Oğulcan Ardoğan Kimdir?

Liseyi Ayrancı Anadolu Lisesi’nde bitiren Ardoğan, öğretim hayatına devam etmiştir. Üniversite sınavında yüksek bir başarı elde eden genç girişimcinin TOBB Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi’ne gittiği bilinmektedir.

Bu üniversitenin Ekonomi lisans bölümünden mezun olan girişimci, üniversite boyunca çeşitli faaliyetlere katılmıştır. Üniversitede Ekonomi Genç Girişimciler Kurulu Başkanlığı yapan Ardoğan, bu olayın girişimci olması üzerine büyük katkıda bulunduğuna değinmiştir.Genç girişimci, ilk kez girişim süreçlerinde yer alan ve 18 yaş ile 35 yaş kategorisine giren insanlar arasındadır.

Oğulcan Ardoğan hayatında bazı dönüm noktaları geçirmiştir. Bu dönüm noktalarından biri TOBB Ekonomi ve Teknolojisi Üniversitesi’ne gitmek ve bu üniversitede lider vasfını konuşturmaktır. Bazı öğrenci kulüplerinde yönetici olarak görev alan Oğulcan Ardoğan bu konunun önemini vurgulamıştır. Girişimci olmanın risk almak anlamına geldiğini düşünen Ardoğan, olmayanı oldurmayı sevdiğinden bahsetmiştir.

Günümüzde Gaziantep Ticaret Odası Genç Girişimciler Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev alan Ardoğan, gençliğin ruhunu kullanarak kendisi gibi olmak isteyenlere örnek oluşturmaktadır. Canar Grup Yönetim Kurulu Başkanlığı yapan Ardoğan,bu firmanın kimya,enerji,inşaat,turizm ve lojistik gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösterdiğini bildirmiştir.