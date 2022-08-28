Keşfedilen Yeni Gezegende 11 Gün 1 Yıl Ediyor! Süper Dünya’da Yaşam Olabilir

Yaklaşık olarak dünyadan 100 ışık yılı uzakta bulunan bir gezegenin keşfedildiğinin duyurusunu gerçekleştiren Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi’ne bağlı bir araştırma ekibi çok önemli açıklamalara imza attı. Gözlemlerin NASA'nın yerleşik teleskoplar ile desteklenen TESS uydusundan elde edildiği bilgisine ulaşıldı. Yeni gezegenin dünyadan daha büyük olduğu açıklanırken yaklaşık olarak yüz ışık yılı uzaklığımızda bulunduğu ifade edildi. Söz konusu gezegenin bir kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde döndüğü ifade edilirken %30'unun ise su ile kaplı olabileceği önünde ifadeler kullanıldı.

Drako takımyıldızında yer alan ikili sistemde bulunan iki küçük yıldızdan birinin yörüngesine dönmekte olan yeni gezegene TOI-1452b ismini verildiği öğrenildi. Suyun sıvı kalması adına rapora göre gezegende sıcaklığın uygun olduğu yaşanılabilir bir bölgede bulunduğu söylenildi. Bu sebeple araştırma ekibi de gezegenin bir okyanus ile kaplı olduğunu düşündüğünü açıkladı.

Güneşten 4 kat daha küçük bir yıldızın etrafında döndüğü açık kullanılan yeni gezegen gündemde yer aldı. Konu hakkında elde edilen bilgilere göre gezegenin çok hızlı dönüş yapması sebebi ile bir senenin sadece 11 gün sürdüğü de açıklandı. Yeni keşfedilen gezegenin etrafında döndüğü yıldızın güneşten daha soğuk ve küçük olması sebebiyle gezegen yıldızından Venüs'ün Güneş'ten aldığı kadar ışık alabildiği belirtildi. Söz konusu gezegenin dünyaya kıyasla 5 kat daha büyük olduğu düşünüldü ve gezegene Süper Dünya adı verildi. Yeni keşfin bugüne kadar yaşanan keşifler arasındaki en iyilerden birisi olduğu da belirtildi. Diğer taraftan bilim insanları gezegen hakkında daha fazla araştırma yapılması gerektiğini de açıkladı.

Gezegenin bunun yanı sıra düşük moleküler ağırlıklı bir atmosfere sahip olan karasal bir gezegen olabileceğinin de düşünüldüğü açıklandı. Söz konusu gezegeni daha detaylı ve daha yakından inceleyebilmek ve suyun varlığını doğrulayabilmek adına farklı bir teleskop ile gözlem yapılması gerektiğiydi söylenildi.

Dünya nasıl oluştu ve kaç yaşında?

Gözlemlenebilir evren etrafında canlı hayatının mevcut halinde bulunduğu tek gezegen olan Dünya insanlığın evi olarak bilinmektedir. Bu nedenle diğer gezegenlere göre daha büyük bir öneme sahip olan Dünya gezegeni milyarlarca sene önce araştırmalar ve incelemelere konu olmuştur. Sizin için haberimizin devamında dünya gezegeninin kaç yaşında olduğunu, nasıl oluştuğunu, güneşe olan uzaklığını ve özelliklerini yazdık.

Güneş sistemi içinde bulunan gezegenlerden biri olan Dünya, düzenli bir yörünge üzerinde dönüşüne devam eder ve bu dönüşü yüksek enerji kaynağı ile bir yıldız olarak tanınmakta olan güneşin çekimi çevresinde gerçekleşir. 4,5 milyar sene önce dünyanın oluştuğu bilinir ve yaklaşık 3,8 milyar sene önce ise güneşin oluştu bilinmektedir.

Güneş'e en yakın olan 3. gezegen olan dünya gezegeni üzerinde sıvı su ve hayat barındırması ile tek astronomik cisim olarak kabul barındırması ile tek astronomik cisim olarak kabul edilir. Dünya’nın oluşum sürecinin ise yaklaşık olarak 4,5 milyar yıl kadar öncesine dayandığı ortaya çıkmıştır. İnsanlık ile birlikte diğer tüm canlıların da evi olarak bilinen bu gezegen güneşten kopmuş olan bir parça ile beraber yörüngeye bağlanmış olan parçanın soğuması üstünden meydana gelmiştir. Fakat bununla da sınırlı değildir ve o dönem içerisinde güneş sistemi çevresindeki gezegenlerin oluşumlarının tamamlanmayı sürdürmesi ile ciddi çarpışmalar yaşanmıştır.