Whatsapp, instagram ve tiktok çöktü mü? 4 Ekim internet neden yavaş?

Dünya üzerinde en çok kullanılan sosyal medya uygulamaları Instagram, Tiktok'un yanı sıra çevrimiçi mesajlaşma uygulaması Whatsapp için 4 Ekim Pazartesi günü bağlantı problemleri yaşanıyor. Milyonlarca kullanıcı dünya genelinde uygulamalara giriş yapmaya çalıştığında bağlantı sorunlarıyla karşı karşıya geliyorlar. Instagram uygulamasında fotoğraf ve hikayelerin yüklenmemesi sorunu ön plana çıkarken, Tiktok'ta anasayfa yüklenmiyor hatası kullanıcıların karşısına çıktı. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulaması Whatsapp'ta ise 'mesajlar gitmiyor' problemi gündeme geldi.

4 EKİM WHATSAPP INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Geçtiğimiz dönemlerde de sıkça karşılaşılan instagram çöktü mü, whatsapp çöktü mü problemi 4 Ekim Pazartesi günü yeniden yaşandı. Sunucu kaynaklı yaşanan bağlantı problemlerine istinaden uygulamaların kullanılmasında çeşitli sorunla gözlemlendi. Yaşanan problemlerin nedeni için ise ilginç iddialar gündeme geldi.

Whatsapp Instagram Neden Çöktü?

Whatsapp ve instagram'a neden girilmiyor sorusu için sosyal medyada Pandora Belgeleri gündeme geldi. Yaklaşık on iki milyon belgeden oluşan ve çeşitli dünya liderlerinin yolsuzluklarını konu alan belgelerin internete sızdırılması gün içinde kamuoyuna bomba gibi düşmüştü. Yaşanan bu durum sonrasında belgelerin internette hızlıca yayılmasını önlemek adına Google, Whatsapp ve Instagram gibi en çok kullanılan sosyal medya uygulamalarına erişimlerin kısıtlandığı iddiası gündeme atıldı. Ek olarak gün içerisinde Youtube platformunda da çeşitli sorunlar yaşandı. Kanalına yeni video yüklemek isteyen yayıncılar upload hatasıyla karşı karşıya kaldı. İnternet hızında yaşanan düşüş ve yavaşlama ne zaman düzelecek hep birlikte bekleyip göreceğiz.