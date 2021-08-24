Instagram 10 Bin takipçi özel yukarı kaydır özelliğine veda ediyor. Instagram 10Bin takipçi üzeri kişilerin hikâyelerine link ekleme özelliğini sunuyordu. Söz konusu ayrıcalık İnfulencer olarak çalışan pek çok kişinin hayatını kolaylaştırıyor ve reklamların daha iyi şekilde yapılabilmesini sağlıyordu.

30 Ağustos tarihinden sonra parmakları yukarı kaydırma devri kapanıyor. Söz konusu özelliği kaldıracağını açıklayan Instagram yerine deneyimi daha da iyileştirecek yeni bir özellik getireceğini kullanıcılarına duyurmuş durumda. Instagram yukarı kaydır özelliği kaldırılıyor. Peki, yerine gelecek özellik nasıl olacak? Gelin hep birlikte söz konusu özelliğe bakalım.

Instagram’da Link Sticker’ı Dönemi

Instagram yukarı kaydırma özelliğini kaldırıyor ancak onun yerine Link Sticker’ı özelliğini getiriyor. Söz konusu yeni özelliğin ana amacı daha efektif reklamlar hazırlayabilmek. Kullanıcı deneyimini arttıracak olan yeni güncelleme sonrasında artık “yukarı kaydır” olarak paylaşılması planlanan hikâyelerde de yanıtlama seçeneği mevcut olacak.

Linkli hikâyeleri yanıtlayabilme.

Tasarımsal özgürlük.

Web tarayıcısı uygulamasını seçebilme.

Uzun linkler yerine “satın al” “buraya tıkla” gibi özelleştirme imkânları.

Tasarımsal olarak yeni imkânlara izin verecek olan güncelleme ile birlikte artık bağlantılara internet sitelerinde olduğu gibi tıklanarak gidilecek. Güncelleme ile birlikte bağlantıların açılacağı uygulamaları seçmek de söz konusu.

Instagram yukarı kaydır özelliğinde kullanıcıları Instagram tarayıcısı ile yönlendiriyordu. Bu da “…. İle aç” özelliğini bilmeyen kullanıcılar için işkenceye dönebiliyordu. Söz konusu güncelleme sonrasında artık bağlantılardan önce hangi uygulamayı kullanmak istediğiniz sorulacak.

Instagram Hikayeleri Beğenme Özelliği

Instagram bu tarz önemli güncelleme adımlarını tek bir özellik için atmamakta. Sızdırılan bilgilere göre gelmesi beklenen özelliklerden birisi de hikayeleri beğenme özelliği. Bazı uygulamaların hikayeler özelliğinde bulunan hikayeleri beğenme yeni nesil bir etkileşim aracı olacak gibi gözüküyor.

Hikâyeleri beğenme özelliği şuanda oldukça azınlık bir kesim tarafından test ediliyor. Testlerin başarılı olması durumunda önümüzdeki yıl söz konusu özellik ile uygulama içinde baş başa kalabiliriz. Instagram’ın bazı gönderilerde beğeni sayısını gizlemesi ancak hikayeler’e beğeni özelliğini getirmeyi düşünmesi işi oldukça garip bir hale getiriyor.