NASA'nın Gemisi Megarocket'e Bağlandı

Çarşamba günü, Orion uzay aracı, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'ndeki güçlü Uzay Fırlatma Sistemi (SLS) roketine bağlandı. Yaklaşan uçuşu için Orion, astronotlar olmadan Ay'ın etrafında uçacak. Ama sonunda insanları, bu on yılda insanları ay yüzeyine geri döndürmeye yönelik ABD planının bir parçası olarak taşıyacak. Bu programa - Apollo'nun kız kardeşinden sonra - Artemis denir ve Dünya'nın tek doğal uydusunda uzun vadeli bir insan varlığının kurulmasına yardımcı olabilir.

Bir vinç Orion'u kaldırdı ve ardından Kennedy'deki küboid Araç Montaj Binası (VAB) içindeki SLS'nin üstüne indirdi. Ekipler daha sonra uzay aracını fırlatıcısına tam olarak sabitlemek için çalışmaya başladı. Pazartesi günü Orion, operasyon öncesinde bulunduğu başka bir tesisten VAB'ye transfer edildi. Planlanan test uçuşu öncesinde fırlatma sistemine eklenmeyi bekleyen son önemli donanım parçasıydı.

Önümüzdeki haftalarda mühendisler, bir fırlatma geri sayımı simüle edilirken SLS roketinin sıvı yakıtla yüklendiği bir prova da dahil olmak üzere monte edilen araç üzerinde testler yapacak. SLS, Orion uzay aracını mürettebatsız Artemis-1 görevinin bir parçası olarak fırlatacak. Bu üç haftalık uçuş, 2023'ün sonlarında Ay'ın etrafında dönecek olan Artemis-2'ye astronotların girmesine izin verilmeden önce SLS ve Orion'u test edecek.

Artemis-3, 1972'deki Apollo 17 görevinden bu yana ilk kez astronotların Ay yüzeyine indiğini görecek. NASA, insanları ay yörüngesinden yüzeye taşıyacak araç olarak Elon Musk'ın Yıldız Gemisini seçti. Orion, Ay yörüngesinde Starship ile kenetlenecek. Astronotlar daha sonra Ay yüzeyine inmek için hazırlıklara başlamak için Orion'dan Starship'e bir kapaktan geçecekler. İniş görevi şu anda 2024 için planlanıyor, ancak birçok gözlemci bu tarihin kaymasını bekliyor. Bu görev için kullanılacak Orion uzay aracının metal yapısı da bu ay Kennedy Uzay Merkezi'ne ulaştı. Bu uçuş, bir sonraki erkekle birlikte yüzeyde yürüyen ilk kadını taşıyacak. Artemis programı ayrıca Ay'a ilk renkli yolculuk yapan kişiyi de görecek.