İstanbul'daki Otobüslerde Yeni Dönem! Ücretsiz Wi-Fi Hizmeti Genişleyecek

Toplu ulaşım araçlarında bulunan internet altyapısının İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından yenilenmekte olduğu yönünde bilgilere ulaşıldı. Bu sene proje kapsamında 1000 otobüse yeni İBB Wi-Fi altyapısı kurulduğu öğrenildi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 3.000 otobüste ücretsiz internet hizmetinin sağlanması ile teknoloji gündeminde yer almıştı.

Yeni bir proje ile gündemde yer alan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) toplu ulaşım araçlarında da ücretsiz internet hizmetini yaygınlaştıracağını açıklamıştı. Çalışmalar Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından yürütülürken bu sene içerisinde 1000 İETT otobüsünün internet altyapısını yenilediği ifade edilmişti. Sizler için haberimizin devamında İstanbul'da bulunan otobüslerde ücretsiz wi-fi hizmeti hakkında detaylı bilgileri paylaştık.

Hizmet vermekte olan otobüs sayısının İstanbul'da metrobüse dahil olmak üzere 3312’ye yükseldiği açıklanmış ve bu şekilde seyahat halinde olan yaklaşık olarak 15.000 İstanbullunun ücretsiz internetten faydalanabileceği bildirilmişti.

Kesintisiz internet konusu toplu taşımada yer alırken konu hakkında önemli açıklamalar yapıldı ve yaşanacak olan yeni gelişmeler merak konusu oldu. Toplu taşıma araçlarında wi-fi kullanımının yüksek oranda olduğuna vurguda bulunan İstanbul Büyükşehir Belediyesi İBB Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Erol Özgüner yapılan çalışma ile beraber otobüsle seyahat etmekte olan stanbullulara daha hızlı bir wi-fi hizmeti sunulacağını belirtti.

Konu hakkında bir diğer açıklama da Genel Müdür Yücel Karadeniz tarafından yapıldı ve Karadeniz, yapılan altyapı güçlendirme çalışmaları ile beraber yolculuk esnasında vatandaşların kesintisiz internet kullanımı ile yollarına keyifle devam edeceğini söyledi.

Wi-fi hizmetinin yapılan açıklamalara göre İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından 9.563 noktada gün içerisinde 5 milyon İstanbulluya ulaştığı yönünde bilgilere ulaşıldı. “İstanbul senin” uygulaması üzerinden İBB wi-fi hizmetine erişim sağladığı öğrenildi ve uygulama çok kullanıldı. İlk 3 ay boyunca boyu uygulama ile birlikte vatandaşlara 60 GB'lık bir kullanım hakkının da verildiği dikkat çeken bir nokta olmuştu.