Çin’in peynir ekmek gibi satan en ucuz scooter'ı Türkiye'de! Fiyatı ise gerçekten inanılmaz

Fiyatı ise gerçekten inanılmaz... Çin’in peynir ekmek gibi satan en ucuz scooter'ı Türkiye'de! Çin mallarının ucuz olduğu biliniyor. Bu ucuz ürünler arasında elektrikli motosikletler de bulunuyor. Şu sıralar WUXI markasının ülkemizde ki elektrikli motosiklet talebini gördüğünü ve ülkemizde satışa başlamak için gün saydığı konuşuluyor. Eğer bu Çinli marka ürünlerini ülkemize getirirse sürücüler hem uygun fiyatlara seyahat etme hem de konforun tadını çıkarma şansı bulabilirler.

Özellikleri Göz Dolduruyor

Ülkemizde 2.000 TL’ye geleceği iddia edilen Wuxi motosikletlerin bundan çok daha pahalıya ülkemize giriş yapacağı aşikâr fakat fiyatları elektrikli olduğu için oldukça düşük olacaktır. Motorun tek şarjla 80 kilometre kadar gittiği belirtilmiştir. Elbette ki bu mesafeyi yokuş, hız gibi unsurlar azaltacaktır.

Aracın bataryasının ise 2000W güce sahip olduğu söylenmektedir. Priz üzerinizden şarj ettiğinizde yaklaşık 6 saatte şarj olmaktadır. Aracın maksimum hızı ise 65 kilometre civarındadır. Aracın fren sistemi ise hava soğutmalıdır. Yokuş çıkma konusunda ise oldukça başarılı olduğu verilen bilgiler arasındadır.

Henüz bu markanın ülkemize geleceği ile ilgili resmi bir açıklama yoktur fakat geleceğine dair haberler bile elektrikli motor almak isteyen kimseleri sevindirmiştir.

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