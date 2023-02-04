Samsung Galaxy S23 mobil(cep) telefonu, 1 Şubat 2023'te piyasaya sürüldü. Telefon, 120 Hz yenileme hızında, 2340 x 1080 Piksel çözünürlüğe sahip 6,10 inç dokunmatik bir ekran (FHD+) ile geliyor.

Kristal netliğinde görselliğin önünü açan ekran, koruma için Gorilla Glass'ı destekliyor. Samsung Galaxy S23; 8 çekirdekli (3.36 GHz tek çekirdek, Cortex X3 + 2.8 GHz 4 çekirdek, Cortex A715 + 2 GHz 3 çekirdek, Cortex A510) Snapdragon 8 Gen 2 işlemci ile güçlendirilmiş. Dahası; telefon 8GB RAM ve 128 GB dâhili(yerleşik) depolama ile geliyor. Böylece tüm şarkılarınızı, oyunlarınızı, videolarınızı, resimlerinizi vs. yer kısıtlaması olmaksızın endişelenmeden saklayabilirsiniz. Samsung Galaxy S23, Android 13 ile çalışıyor ve 3.700 mAh çıkarılabilir olmayan bir pil ile güçlendirilmiş. Bu, oyun oynarken, film izlerken, şarkı dinlerken vs. sık şarj etme durumu olmadan telefonu saatlerce kullanmanızı sağlıyor. Samsung Galaxy S23, kablosuz şarj ile birlikte tescilli hızlı şarjı da destekliyor.

Telefonun kamera özellikleri oldukça büyüleyici; Samsung Galaxy S23, arkada, 50 megapiksel birincil kamera, 12 megapiksel bir kamera ve 10 megapiksel bir kamera donanımına sahip. Arka kamerada; dijital zoom, otomatik flaş atma, yüz tanıma özellikleri de mevcut öyle ki portreler, manzaralar ve daha fazlası güzel resimler yakalayabilirsiniz. Telefon, önde, özçekimler(selfie) ve görüntülü chat için, 12 megapiksel sensör özelliğine sahip tekli bir ön kamera bileşenine sahiptir.

Samsung Galaxy S23, Android 13 tabanı üzerinden One UI 5.1 ile çalıştıran, Nano-SIM ve Nano-SIM kartları alabilen çift SIM'li (GSM) bir cep telefonudur. Telefon, hayalet siyahı, pamuk çiçeği, botanik yeşili ve puslu leylak renklerinde piyasaya sürüldü. Toz ve su için IP68 koruma derecesine sahiptir. Samsung Galaxy S23, 146,3 mm x 70,9 mm x 7,6 mm boyutlarında olup yaklaşık 168 gr. ağırlığındadır.

Samsung Galaxy S23'teki bağlantı seçenekleri gamında; WiFi - 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4 GHz | 5 GHz 6 GHz), Mobile Hotspot, Bluetooth - v5.3, NFC, GPS, Wi-Fi Direct, USB Type-C, 3G, her iki SIM kartta da 4G ve etkin özellikli 5G bulunuyor. Telefondaki sensör seçenekleri arasında; ortam ışığı sensörü, parmak izi sensörü, ekran içi parmak izi sensörü, ivmeölçer, barometre, pusula/manyetometre, jiroskop ve yakınlık sensörü bulunuyor.