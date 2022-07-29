Kalp Krizi Önceden Yapay Zeka ile Tespit Edilebilecek!

Günümüzde ne yazık ki ölümlerin çoğu kalp krizinden dolayı gerçekleşiyor. Kadınlardan daha çok erkeklerin başına gelen bu durum gelişen teknoloji ve geliştirilen yapay zekalar sayesinde önceden teşhis edilebilecek. Bilim insanları, kalp atar damarlarında bulunan plak erozyonunu tespit edebilecek bir yapay zeka tekniği geliştirdiklerini duyurarak hem bilim dünyasını hem de tüm insanlığı umutlandırdı.

Geçtiğimiz aylarda da kalbin ne zaman duracağını tahmin edebilen bir yapay zeka geliştirilmişti. Bu ve benzeri sağlık sorunlarında kullanılan yapay zekanın ilerleyen süreçte insanlığa ne kadar büyük bir katkı sağlayacağı açıkça görülüyor. Geçen günlerde yaşanan bir diğer tıpta yapay zeka gelişmesi de tüm dünyaya umut oldu. Kalp atar damarlarındaki plak erozyonu tespit edebilen yeni yapay zeka tekniği ile kalp hastalıklarını önceden tespit edilebileceği ve yeni tedavilerin geliştirilmesinde büyük kolaylık sağlayacağı açıklandı.

Çin Elektronik Bilimi ve Teknolojisi Üniversitesi’nde yürütülen araştırmanın ekip lideri Zhao Wang tarafından yapılan açıklamada atardamarları kaplayan plaklar aşınırsa kalbe giden kan akışının tıkanacağı belirtildi. Geliştirdikleri yeni yöntemin söz konusu durumun klinik teşhisinde ve yeni tedavilerde kullanılabileceğini ifade etti. Bunun yanı sıra, yapay zekâ sisteminin vakaların yüzde 80’ini doğru bir şekilde tahmin ettiğini vurguladı.

HASTALIĞIN TESPİTİ KOLAYLAŞACAK

Kalp atar damarlarında bulunan plağın parçalanması kalp krizi ve diğer ciddi kalp hastalıklarının belirteci olduğu için büyük önem taşıdığı söylendi. Yapılan açıklamaya göre bu yapay zeka tekniğinde arteriyel plağı seyretmek için optik koherens tomografi (OCT) görüntüleri kullanılacak. Optik görüntüleme tekniklerinden biri olan OCT, kalp kaslarına kan taşıyan koroner arterlerin 3 boyutlu resimlerinin ortaya çıkmasını sağlayacak.

Plak erozyonunu tespit etmek için kullanılan OCT tekniği, gözlemciler arasında yorumlama konusunda yaşanan değişkenlikler ve üretilen verilerin hacmi nedeniyle epey zorluk çıkartmaktaydı. Bu sorunları çözmek isteyen bilim insanları, plak erozyonunu tanımlamak amacıyla OCT tekniğini yapay zekaya tanıttı. Henüz bu yöntem kullanılamıyor ancak daha da geliştirmek ve kullanıma hazır hale getirmek için çalışmalar sürüyor.