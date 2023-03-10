Az önce açıklandı! Whatsapp'ta eski mesajları geri yükleme yöntemi ifşa edildi! Android ve iOS kullananlar

Android ve iOS kullananlar... Az önce açıklandı! Whatsapp'ta eski mesajları geri yükleme yöntemi ifşa edildi! WhatsApp, günümüzde milyonlarca insan tarafından tercih edilen popüler bir mesajlaşma uygulamasıdır. Ancak, bazen kullanıcılar mesajları yanlışlıkla silerek can sıkıcı bir durumla karşılaşabilirler. Endişelenmeyin, çünkü bu makalede, Android ve iOS işletim sistemli telefonlarda eski WhatsApp mesajlarını geri yüklemek için kullanabileceğiniz etkili yöntemler hakkında bilgi edineceksiniz.

Android Telefonlarda WhatsApp Mesajları Nasıl Geri Yüklenir?

Android işletim sistemli telefonlarda WhatsApp mesajlarını geri yüklemek için iki farklı yöntem bulunmaktadır. İlk olarak, mesajlarınızın yedeğini almış olmanız gerekmektedir. Eğer daha önce yedekleme işlemi yapmadıysanız, aşağıdaki adımları takip ederek yedekleme işlemini başlatabilirsiniz:

Ayarlar bölümüne girin.

Sohbet yedeği oluştur seçeneğini işaretleyin.

Google Drive üzerinden yedekleme işlemi için gerekli adımları tamamlayın.

Bu işlemi yapmak için Google mail hesabınızın bulunması gerekmektedir. Çünkü yedekleriniz Google mail hesabınızda saklanacaktır. Şimdi, silinen WhatsApp mesajlarını geri yüklemek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

WhatsApp uygulamanızı telefondan kaldırın.

Google Play Store aracılığıyla WhatsApp uygulamasını yeniden yükleyin.

WhatsApp uygulamasını açarak giriş yapın.

WhatsApp size yedekleri yüklemek konusunda bir soru soracaktır. Bu soruya "Evet" yanıtı vererek eski mesajlarınızın

tamamını WhatsApp üzerinden yükleyebilirsiniz.

iOS Telefonlarda WhatsApp Eski Mesajları Nasıl Geri Yüklenir?

iOS işletim sistemli telefonlarda WhatsApp mesajlarını geri yüklemek için farklı bir yöntem kullanmanız gerekmektedir. Bu yöntem, mesajlarınızın iCloud'a yedeklenmiş olması gerektiğinden dolayı biraz farklıdır. Yedekleme işlemini aşağıdaki adımları takip ederek gerçekleştirebilirsiniz:

WhatsApp uygulamasını açın.

Ayarlar - Sohbet - Sohbet Yedeği seçeneklerine girin.

Sohbet yedeğini işaretleyin.

Yedekleme işlemi otomatik olarak iCloud hesabınıza aktarılacaktır.

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