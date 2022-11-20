Böylesi dostlar başına! Roborock süpürge ilk kez bu kadar indirimli! Almayan bin pişman olur

Roborock süpürge ilk kez bu kadar indirimli! Böylesi dostlar başına! Almayan bin pişman olur... Roborock süpürge markası çoğu ev hanımının dikkatini çekecek bir indirim uyguladı. Ve fiyatı şu an 6 bin TL’nin altına düşmüş bulunmakta. Çoğu almayan kişi pişmen olacakmış gibi gözüküyor çünkü şu ana kadar ilk kez fiyatı bu kadar düşmekte.

Geçtiğimiz yıllarda artık ev temizliğinde modernleşmeye gidilmiştir ve robot elektrik süpürgeleri meydana çıkmıştır. Böylelikle evinizde olmadan bile bu robot süpürgeyi başlatabilirsiniz. Eve geldiğinizde eviniz tertemiz bir şekilde sizi bekliyor olacaktır.

Nereden Satın Alabilirim?

Türkiye’de en çok satış yapan internet sayfalarından olan Trendyol, hepsi burada gibi internet satış sitelerinden satın alabilir veya teknolojik eşya satan mağazalardan evinize bu elektrikli süpürgeyi satın alabilirsiniz.

Çalışma süresi genelde 150 dakika olan bu süpürge evinizde yerlerdeki toz gibi kirli hiçbir şey bırakmamakta.

Çin menşeili olan bu süpürgeyi kaçırmamanızı öneririz. Ürün hakkında yapılan yorumları ve verilen puanları incelediğinizde bu cihazı hemen almaya karar verebilirsiniz.



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