iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max'te taş çatlatan indirim! 15 bin TL az ödeyin!

15 bin TL az ödeyin! iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max'te taş çatlatan indirim! Cep telefonu denildiğinde günümüzdeki cep telefonları ile ilk çıkan cep telefonları arasında dağlar kadar fark olduğunu görmek mümkün olmaktadır. Cep telefonunun en üst seviyeye ulaşmış modelleri Apple tarafından insanların hizmetine sunulmuştur. Bu markanın sunduğu Iphone serisi Iphone 13 ‘e ulaşmıştır.

İPhone İndirim Miktarı Ne Kadar Olacak?

Iphone ile ilgili indirim haberlerinin ardından bu haberlerde konusu geçen indirimin ne kadar olacağı konusunda resmi açıklama yapılması bekleniyordu. Yapılan açıklamaya göre Iphone markasının geçen yılki modellerinde %30’a varan indirimlerin yapılacağı söyleniyor.

Bu haberlere belirtilen oranlara göre Iphone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max Modellerinde 15 bin TL’ye kadar indirim yapılması gerekiyor. Bu indirimle Iphone sahibi olmak isteyenler satış noktalarında bu indirimin yapılacağı zamanın açıklanması bekleniyor.

İPhone 13 Pro Max Özellikleri Nelerdir?

Iphone sahibi olmayı isteyenler alacakları telefonun teknik özelliklerini araştırmaya başlarlar. Iphone 13, 13 Mini, 13 Pro ve 13 Pro Max modelleri önceki modellerden belirgin olarak farklılık göstermektedir. 256 GB hafızaya sahip olup 6,7 inç ekran boyutlarına sahip olan telefonun 6 GB ram özelliği bulunmaktadır. Kamera çözünürlüğü ise 12 MP + 12 MP’dir. Bu modelin batarya kapasitesi 4250 mAh. Modelleri tamamı 2 yıl garanti ile satışa sunulmaktadır.

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