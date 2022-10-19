Samsung Galaxy M33 5G Telefon İnceleme

Samsung Galaxy M33 5G Telefon, 120 Hz yenileme hızında 6.60 inç dokunmatik ekran (FHD+) ile geliyor. Samsung Galaxy M33 5G, 2,00 MHz saat hızında 6 çekirdeğe ve 2,40 MHz saat hızında 2 çekirdeğe sahip bir sekiz çekirdekli bir işlemci tarafından güçlendirilmiş. 8 GB RAM ile geliyor. Samsung Galaxy M33 5G, Android 12 çalıştırıyor ve 6000 mAh pil ile güçlendirilmiş.

Kameralara gelince, Samsung Galaxy M33 5G, arkada, 50 megapiksel bir birincil kamera; bir 5 megapiksel kamera, bir 2 megapiksel kamera, bir 2 megapiksel kamera içeren dörtlü bir kamera yapısını içeriyor. Telefon, Selfie'ler için 8 megapiksel sensöre sahip tekli bir ön kameraya sahip.

Samsung Galaxy M33 5G, Android 12 tabanı üzerinde One UI 4.1'i çalıştırıyor ve 128 GB yerleşik depolama alanı sunuyor.

Samsung Galaxy M33 5G'deki bağlantı seçeneklerine gelince; Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac ve USB Type-C, her iki SIM kartta da aktif 4G özellikleri bulunuyor.