Hyundai, Güney Kore'de İlk Özel EV Fabrikasını Kuracak

Güney Koreli Hyundai Motor Co, Güney Kore'de ilk tamamen özel elektrikli araç (EV) fabrikasını kurmayı planlıyor ve 2025 yılına kadar üretimi hedefliyor, otomobil üreticileri birliği Salı günü liderine atıfta bulundu.

Mayıs ayında, Hyundai Motor ve Kia Corp'u barındıran Hyundai Motor Group, 2025 yılına kadar Güney Kore'de 63 trilyon won (48 milyar $) yatırım yapmayı planladığını açıkladı.

Hyundai Motor yorum yapmak için hemen müsait değildi. Sendika yaptığı açıklamada, şirketin devam eden ücret müzakereleri sırasında taahhütte bulunduğunu söyledi.

Bu ayın başlarında, Hyundai Motor'un Güney Kore'deki sendikalı işçileri, daha yüksek ücret talepleri ve yönetimin denizaşırı yatırımlara öncelik vermesine duyulan öfke nedeniyle dört yıldır ilk kez olası bir grev için oy kullandı.

Duyuru, Güney Kore'nin en büyük otomobil üreticisinin Mayıs ayında ABD'de tam elektrikli araç ve pil üretim tesisleri inşa etmek için 5.5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıklamasının ardından geldi.

Hyundai Motor'a göre, Georgia eyaletindeki EV tesisinin 2023'ün başlarında temel atması ve 2025'in ilk yarısında ticari üretime başlaması planlanıyor.