5 Büyük Siber Tehdit Arasında Truva Atı İlk Sırada Yer Alıyor

En çok karşı karşıya gelinilen siber tehditler ile ilgili yapılan araştırma sonucunda ilgi çekici sonuçlara ulaşıldı. Söz konusu araştırma hakkında %50 oranında truva atı ilk sırada gelirken daha sonra %43 ile potansiyel olarak istenmeyen uygulamaların (PUA) yer aldığı bilgisine ulaşıldı. Siber saldırı artışı dünya genelinde devam ederken Global Siber Güvenlik öncüsü Bitdefender Antivirüs, bu kapsamda dikkat çekici bir araştırmaya imza attı. Windows kullanıcılarının sıklıkla karşı karşıya geldiği siber tehditleri belirleyen araştırma sonuçları dikkat çekti.

%50 ile ilk sırada yer alan truva atı araştırmada ortaya çıktı

Windows işletim sistemlerini hedefleyen siber saldırganlar bu kapsamda yapılan araştırmaya konu oldu. Araştırma sonucunda en sık karşılaşılan siber tehditlerin ilk sırasında %50 ile truva atının yer aldığı öğrenildi. İlk sırada bulunan truva atını potansiyel olarak istenmeyen uygulamalar %43 ile takip etti. Daha sonra % 3 ile açıklardan yararlanma yer alırken Kripto para madenciliği %2 ve fidye yazılımları da %1 ile onları izledi.

Her gün Windows sistemlerini hedef alan pek çok tehditten Bitdefender sayacını en çok takılanları sizler için haberimizin devamında detaylı bir şekilde yazdık.

Virüslü sistemlerden diğer uç noktalara yayılmak ve veri sızdırmak adına yanal olarak hareket eden ya da saldırıyı gerçekleştirmek adına farklı kötü amaçlı yazılımları indirmesi amacıyla tasarlanan yazılımlara truva atı ismi verilmektedir. Truva atları bitdefender tüketici tehdit görünümü raporunda da ortaya çıktığı gibi belirli bir saldırının birincil aşamalarından sık bir şekilde tespit edilmeleri sebebi ile tehdit yelpazesinin önemli bir kısmında yer almaktadır.

Kripto madencileri fidye yazılımları ve yamalanmamış açıklardan yararlanmak adına truva atları tasarlanmış kötü amaçlı yazılımlar da dahil olmak üzere yaygın olarak kullanılıyor.