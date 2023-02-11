Bu Siteleri Kullanarak Depremde Yardım Alabilir ve Depremzedelere Yardım Edebilirsiniz!

6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin 10 ildeki yıkıcı sonuçları gönüllü vatandaşların yardımlarıyla hafifletilmeye çalışıyor. Türk geliştiriciler tarafından tasarlanan internet siteleri de kişilerin yardım alması ve yardım sağlayabilmesi için olanak tanıyor. Bu kapsamda açılan çok sayıda dolandırıcı site olsa da güvenli olan ve bu zor zamanlarda çok işe yarayabilecek siteler bulunuyor. Biz de sizler için, güvenilir bir şekilde depremzedelere yardım edebileceğiniz internet sayfalarını haberimizde derledik.

Deprem Çağrı

Deprem Çağrı adındaki internet sayfası Türk bir geliştirici tarafından geliştirildi. Twitter’da paylaşılan deprem çağrılarını tek bir ekranda toplamayı amaçlayan bu sitede deprem bölgesi olarak ilan edilmiş 10 ili kapsayan ilanları şehirlere göre filtreleyebiliyor veya tüm şehirleri aynı anda görebiliyorsunuz. Sitenin en büyük faydalarından biri de akışı her 5 saniyede bir otomatik olarak yenileyerek çağrıları güncel tutmasıdır. Bunun yanı sıra sitede Anlık Akış ve Ses Var adında iki sekme bulunmaktadır. Anlık Akış sekmesinde depremle ilgili olan tüm çağrılar görülürken Ses Var sekmesinde sadece enkaz altından ses alındığı belirtilen paylaşımlar görülüyor.

Sitenin tasarımında dezenformasyonu engellemek amacıyla yapılmış düzenlemeler de mevcut. Bunlardan birisi her paylaşımın altında paylaşımı yapan hesabın kaç gün önce açıldığının da belirtilmesidir. Sahte paylaşımların tespit edilmesini sağlayan bu sistem sitenin güvenilirliğini de arttırıyor. Bunların yanı sıra sitede Ahbap, AFAD ve İhtiyaç Haritası gibi güvenilir Twitter hesaplarının da adresleri bulunuyor.



Depremzedem Hasta Arama

Açık kaynak kodlu bir internet sitesi olan Depremzedem Hasta Arama, Bekir Furkan Zadegil ve Yunus Emre Canğa tarafından düzenlenmiştir. Ülke çapındaki hastanelerin paylaştığı güncel verileri içerdiği için hastaların hangi hastanelere sevk edildiği kolay bir şekilde bulunabiliyor. Bunun yanı sıra sitede hastaların hangi bölümlerde tedavi gördüğü, giriş yapıldığı sıradaki durumları ve hangi şehirlerden nakledikleri gibi veriler de yer alıyor.

Deprem İO

Son günlerde sosyal medyada sürekli paylaşılan Deprem İO, gönüllüler tarafından oluşturulmuş bir internet sitesidir. Deprem sebebiyle yardım arayan, yardım etmek isteyen vatandaşların buluştuğu bu sitede “Ben/Tanıdığım Enkazda”, “Gıdaya İhtiyacım Var” ve “Isınmaya İhtiyacım Var” seçenekleri bulunuyor. Bunun yanı sıra depremzedeler için sağlanan ücretsiz konaklama hizmetleri, iş makinası hizmeti ve yolcu taşıma hizmeti ile ilgili de bilgiler yer alıyor. Haritalar sekmesinden de enkaz altında olan, gıdaya, ısınmaya ve konaklamaya ihtiyacı olan vatandaşları da tespit ederek konumlarına ulaşıp bu kişilere yardım edebiliyorsunuz.

Enkaz Dinleme Uygulaması

İTÜ öğrencilerinin geliştirdiği Enkaz Dinleme Uygulaması, enkaz altındaki sesleri kaydedip ses seviyesini arttırarak dinlenilmesine yardım ediyor. Özellikle herhangi bir sesin duyulmadığı enkaz alanlarında çok işe yarıyor. Üstelik uygulamayı kullanmak için internet de gerekmiyor.

DEPREMZEDE KONAKLAMA SİTELERİ

Kalacakyer, evlerini kaybetmiş olan depremzedelerin ücretsiz olarak kalabileceği yerleri gösteren bir internet sitesidir.

Misafirimol sitesinde depremzedelere evini açan kişilerin veya konaklama alanlarının ilanları yer alıyor.

Otelz Ücretsiz Konaklama Servisinde depremzedelere ücretsiz konaklama sunan otellerin listesi bulunuyor.

Afetharita

Twitter, WhatsApp gibi uygulamalar aracılığı ile gelen yardım taleplerinin nereden geldiğini belirterek haritalandıran Afetharita, arama kurtarma ekiplerine ışık tutarak yardıma ihtiyaç olunan yerlere kolaylıkla ulaşılmasını sağlıyor.