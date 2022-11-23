İphone’dan evlere şenlik indirim! İphone 11, 12,13 ilk kez bu kadar ucuz satılıyor! Yetişen kapar

İphone 11, 12,13 ilk kez bu kadar ucuz satılıyor! İphone’dan evlere şenlik indirim! Yetişen kapar... Günümüzde en çok kullanılan akıllı telefonlar arasında bulunan iPhone marka telefonlara şok indirim geliyor bu indirim Apple marka telefonların iPhone 11, 12, 13 modellerinde gerçekleşiyor. En son çıkan iPhone 14 modeli bu telefonların artık eski model olmasına sebep olsa da iPhone telefonlar bu alandaki en başarılı ürünler olmaya devam ediyor. İşte buyurun fiyatları İPhone 11 modelinin normal fiyatı 11.700 bin TL iken bu indirim ile 10 bin TL ye satılmakta.

Bu indirim neden yapıldı?

Bu indirimi yapmasının nedeni Apple markasının artık son zamanlarda dünyamızda yerini alan metevarse teknolojisine giriş yapacağından kaynaklandığını söyleniyor.

Bu metevarse sistemine giriş yapmaları biraz zaman alacağı konuşulan Apple markası bu teknoloji sisteminde kendisini kurduktan sonra İPhone marka telefonlarında daha çok indirim olacağı söyleniyor.

Bu kampanyaları dört gözle bekleyen insanlar ise yeni yıllarda son model olarak çıkış yapan telefonların pahalı olmasından şikayetçiydi ve tam olarak insanları kendilerine kazandıracak bir hareket yaptı Apple markası.

Yapılan iPhone indirimleri bu fırsatı dört gözle bekleyenler için çok büyük bir fırsat olarak görülüyor.

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