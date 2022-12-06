Search Engine Optimization (SEO) Nedir?

Search Engine Optimization ya da kısaltması ile SEO, son zamanlarda birçok kişinin dikkatini çeken terimler arasında yer alıyor. İnsanlar son zamanlarda bu konuya geçmişe nazaran çok daha fazla önem veriyorlar. Çünkü artık insanlara ulaşmanın en iyi yolunun internet ve genel olarak da Google olduğunu biliyorlar. Bu bağlamda doğal olarak "Arama Motoru Optimizasyonu" konusuna gösterilen ilginin ivmelenen bir şekilde artış göstermesi de anlaşılabilir bir hale geliyor. Web site sahipleri daha iyi geri dönüşler almak ve dolayısıyla da web sitelerini daha seçkin bir konuma ulaştırmak istiyorlar. Bunun için de tabi ki de Arama Motorları ile iyi geçinmek ilk koşul olarak karşılarına çıkıyor.

Birçok kişi için SEO ne yazık ki yalnızca bold bir şekilde anahtar kelime kullanımından ibaret olabilir. Ancak aslına bakarsanız SEO, bundan çok daha fazlasıdır. Oldukça çeşitli detayları doğru bir şekilde anlamak gerektiğine inanıyoruz çünkü aksi takdirde Search Engine Optimization terimini tam anlamıyla uygulamaya geçirmek de söz konusu olamayacaktır. Peki, gerçekten de SEO Nedir?

SEO Nedir?

Google'da ilk sayfalara ve hatta ön sıralara çıkmak, genel itibariyle Google ya da herhangi bir arama motoru ile daha sağlıklı ilişkiler kurmak ve bunun yanında arama motorunun size karşı daha iyimser yaklaşmasını sağlamak; SEO için iyi bir tanım olabilir. Tüm bu amaçlara ulaşmak adına yaptığınız işlemleri SEO başlığı altında toplayabilirsiniz. Burada iç ya da dış backlinkler kadar site içerisinde başlık kullanımı da rol oynayabilir. Yani çok sayıda değişkenin doğru bir şekilde belirlenmesi ile bu süreçte başarılı olmak mümkün olacaktır.

Ancak ne yazık ki, özellikle de son zamanlarda, birçok kişi Arama Motoru Optimizasyonu adlı terimi kötüye kullanıyor. Oldukça anlaşılır ve basit esasları olan bu terimi, para kazanma aletine dönüştüren birçok kişi bulunuyor. Dolayısıyla sizler de SEO ile ilgili olarak bir hizmet almadan önce çeşitli kurum ve kuruluşları incelemeli, bu kurum ve kuruluşlara yapılan geri dönütleri gözden geçirmelisiniz. Böylece çok daha nitelikli bir hizmet almanız sizler için de söz konusu olabilir.