Gökbilimciler İlk Kez Kara Deliğin Arkasında Işık Tespit Etti

800 m ışıkyılı uzaklıktaki bir galaksinin merkezindeki süper kütleli bir kara delikten patlayan X-ışınlarının parlak parlamaları tespit edildi, ki bu nispeten normaldir.

Araştırmacılar korona olarak bilinen bir özellik üzerinde çalışıyorlardı, ancak teleskoplar beklenmedik “ışıklı yankılar” da yakaladı. Bu ek flaşlar, parlak alevlerden daha küçük, daha sonra ve farklı renklerdeydi.

Keşif, Albert Einstein'ın genel görelilik teorisini doğrular. Kara deliklerden gelen yerçekimi esasen ışığı kendi çevrelerinde bükerek bilim adamlarına arkalarında ne olduğuna dair ilk bakışlarını verir.

Rainbow Swirl: bir kara delik nötron yıldızı birleşme olayından ilham alan sanatsal görüntü

Dünya'da yıldız yiyen kara deliklerden gelen yerçekimi dalgaları tespit edildi

Nature'da yayınlanan araştırmanın ortak yazarlarından Roger Blandford şunları söyledi: "Elli yıl önce, astrofizikçiler manyetik alanın bir kara deliğe yakın nasıl davranabileceğini tahmin etmeye başladıklarında, bir gün bu manyetik alana sahip olabileceğimize dair hiçbir fikirleri yoktu. Bunu doğrudan gözlemlemek ve Einstein'ın genel görelilik kuramını iş başında görmek için teknikler."

Stanford Üniversitesi'nden bir astrofizikçi olan Dan Wilkins şunları söyledi: "Bu kara deliğe giren hiçbir ışık dışarı çıkmaz, bu yüzden kara deliğin arkasındaki hiçbir şeyi görememeliyiz.

"Bunu görebilmemizin nedeni, o kara deliğin uzayı bükmesi, ışığı bükmesi ve kendi etrafındaki manyetik alanları bükmesidir."

Teleskop beklenmedik "ışıklı yankılar" yakalar - daha küçük, daha sonra ve farklı renkte parlak parlamalar gibi.

Wayne State Üniversitesi'nde çalışmaya dahil olmayan bir astronom olan Edward Cackett, "Bu gerçekten heyecan verici bir sonuç" diyor. "Daha önce x-ışını yankılarının imzasını görmemize rağmen, kara deliğin arkasından gelen ve görüş hattımıza doğru bükülen yankıyı ayırmak şimdiye kadar mümkün olmadı. Bu daha şeylerin kara deliklere nasıl düştüğünü ve kara deliklerin etraflarındaki uzay-zamanı nasıl büktüğünü konusunda iyi bir yol haritası olacaktır" dedi.

Kara delikler tarafından, bazen x-ışınları biçimindeki enerjinin serbest bırakılması, absürt derecede aşırı bir süreçtir. Ve süper kütleli kara delikler çok fazla enerji saldıkları için, aslında galaksilerin etraflarında büyümesine izin veren güç merkezleridir. Dan Wilkins, "Galaksilerin nasıl oluştuğunu anlamak istiyorsanız, bu muazzam miktarda enerji ve gücü serbest bırakabilen kara deliğin dışındaki bu süreçleri gerçekten anlamanız gerekir, bu inanılmaz parlak ışık kaynakları üzerinde çalışıyoruz" diyor Dan Wilkins, Stanford Üniversitesi'nde bir astrofizikçi ve çalışmanın baş yazarı.