YouTube, Müzik Akışını Durdurduğu İçin Üzgün

Animeden ilham alan küçük resmiyle ünlü Lofi Girl kanalı, bir çalışma ve uyku yardımı olarak rahatlatıcı hip-hop müziğini bir döngüde çalıyor.

Pazar günü, yaratıcısı "radyolarının" iki yıl boyunca kesintisiz yayından sonra susturulduğunu ve hayranlardan bir tepkiye yol açtığını duyurdu.

YouTube o zamandan beri orijinal iddianın "kötüye" olduğunu onayladı.

Lofi Girl, düzenli olarak güncellenen düşük kaliteli, enstrümantal müzik karışımlarıyla 10 milyon aboneye ulaştı.

Sayısız mem'e, Cadılar Bayramı kostümüne ve hatta Oscar ödüllü aktör Will Smith'in karantina parodi versiyonuna ilham verdi.

Kanalın iki yayını (rahatlamak/çalışmak için ritimler ve dinlenmek/uyku için ritimler) neredeyse 800 milyon birleşik görüntülemeye sahip ve 21.000 saatlik oynatma süresine sahip.

Her ikisi de çöktüğünde, hayranlar bunun "YouTube kültürünün çok önemli bir parçasının" ölümü anlamına geldiğini varsaydılar.

Bir tanesi şöyle yazdı: "Lofi kızı, pek çok stresli çalışma döneminden kurtulmama yardım etti. 'Canlı' izlemeyi ve birçok insanın da dinlediğini bilmek hoşuma gitti."

Ancak bazıları anime karakterinin "nihayet sınavlarına hazır" olduğunu söyleyerek komik bir yön bulmayı başardı.

Yasak kaldırıldığında, Lofi Girl'ün sahibi taraftarlara destekleri için teşekkür etti, ancak yanlış iddiaların daha kapsamlı bir şekilde kontrol edilmediği için "şok ve hayal kırıklığına uğradıklarını" söyledi.

"Günün sonunda, tamamen kontrolümüz dışındaydı ve üzücü olan kısım, önceden itiraz etmenin bir yolu olmamasıydı" diye tweet attılar .

"İzleyicilerimiz için 24 saat yüksek kaliteli canlı yayınları sürdürmek ve yayın politikasına uyduklarından emin olmak için elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz ve yayından kaldırılması için hiçbir neden bırakmıyoruz."

Telif hakkı nedir?

Telif hakkı, bir şeyi yaratan kişiye, onun nasıl kullanılacağı üzerinde kontrol sağlayan yasal bir haktır. Müzik, film, kitap ve fotoğraf gibi birçok çalışma türü için geçerlidir.

Bir kişi, işinin başka biri tarafından izinsiz kullanıldığını hissederse, ona itiraz etme hakkına sahiptir.

Eleştiri veya yorum gibi bazı durumlarda, küçük bir bölümün veya klibin izinsiz kullanılması kabul edilebilir ancak yasalar ülkeler arasında farklılık gösterir.

YouTube'un telif hakkı hak talebi sistemi, büyük şirketleri desteklediğini ve çok kolay istismar edilebileceğini söyleyen içerik oluşturuculardan çok sayıda şikayetle karşı karşıya kaldı.

Şirket konuyu incelemeye söz verdi ve geçen yılki bir raporda 2,2 milyon talebin geri çevrildiğini söyledi.