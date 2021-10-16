Elon Musk, Starlink Uydularından Uçuşlara Wifi Sunmak İstiyor

Elon Musk, Starlink geniş bant uydu ağı aracılığıyla yolcu uçaklarına internet sağlamak istiyor. SpaceX CEO'su, şirketinin ABD havayollarıyla müşterilerine uçuş sırasında kablosuz internet sağlamak hakkında konuştuğunu tweetledi ve takipçilerini havayollarına uçağa binmelerini söylemeye çağırdı.Olasılık sorulduğunda bir takipçisine, "Evet, havayollarıyla Starlink'in kurulması hakkında konuşuyoruz. Lütfen uçağınızda isteyip istemediğinizi onlara bildirin. Havada düşük gigabit bağlantı!”dedi girişimci.

Musk, çoğu uçak içi wifi paketinin ödenmesi gerektiğinden, hizmetin yolculara ne kadara mal olacağından bahsetmedi. Starlink, SpaceX'in dünyanın herhangi bir yerindeki tüketicilere yüksek hızlı bağlantılar sağlayabilen binlerce uydu tarafından desteklenen internet ağıdır.

SpaceX şimdiye kadar 1.740 Starlink uydusunu yörüngeye fırlattı ve hizmetin şimdiden 14 ülkede 100.000'den fazla kullanıcısı aylık 99$'lık bir beta testine katıldı. Havayolları şu anda uydu geniş bant sağlayıcılarıyla çalışıyor, ancak Starlink'in uydularının Dünya'ya çok daha yakın bir yörüngede olması, yolcuların kullanabileceği intreat hızlarını artırabilir. Bu yılın başlarında, Bay Musk, testlerin Boeing 737, Airbus A320 ve Gulfstream uçaklarına odaklandığını ve “en fazla sayıda insana hizmet eden” olduğunu tweetledi.

SpaceX başkan yardımcısı Jonathan Hofeller, şirketin Starlink wifi ekleme konusunda "birkaç hava yolu şirketiyle görüşüyor" olduğunu ve "geliştirme aşamasında olan bir havacılık ürünü" olduğunu söyledi. Mart ayında SpaceX, Starlink uydularını arabalara, kamyonlara, kargo gemilerine ve uçaklara bağlamak için düzenleyici onay almak için bir Federal İletişim Komisyonu başvurusunda bulundu.

Starlink'in beta programı şu anda ABD'nin kırsal bölgelerini hedefliyor, bir anteni ve yönlendiricisi 499 dolara mal oluyor ve 70 ila 130 Mbps arasında hızlar sunuyor. Temmuz ayında California Otoyol Devriyesi, Toyota Prius otomobillerinin kaportasına Starlink çanak takan bir sürücüyü durdurdu.

CHP'nin Facebook paylaşımında, "Evet, aracınızın kaportasına çanak anten takmak aslında yasa dışı" denildi. “Bu güvenlikle ilgili millet. Bunlar Otoyol Devriyesinin gerçek hikayeleri. Herkese güvenli seyahatler.”