Samsung Galaxy Z Serisi Fiyatı ve Özellikleri

Dünyaya yeni ürünlerini gerçekleştirdiği dev zirvede duyuran Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung, Galaxy Z serisi ile teknoloji gündeminde yer aldı. Yeni ürünlerinde büyük iyileştirmeler gerçekleştiren ve inovasyona odaklanan Samsung, Galaxy Z Ford ve Galaxy Z Flip serisine oldukça güçlü ve yepyeni modeller eklerken kablosuz kulaklık ve yenilenen akıllı saat çözümleri ile de dikkatleri üzerine çekti. Peki Samsung Galaxy Z serisi özellikleri nelerdir?

Ekranı katlanabilen telefonlarda başarısını korumaya devam eden Samsung, Galaxy Z Fold ve Galaxt Z Flip serisi ile sektörün en güçlü oyuncularından biri olduğunu tekrardan gözler önüne sermişti. Teknoloji devi Samsung yeni serisi ile kullanıcıların ihtiyaçlarını gözetmeyi ihmal etmedi ve yeni telefon modelleri ile dünyada konuşuldu.

Teknoloji devi Samsung'un ikonik katlanabilir tasarımının üzerine geliştirilmiş kamera deneyimi derinin yeni üyesi Galaxy Z Flip4 ile adından söz ettirdi ve telefonun fiyat etiketinin 40 bin tl olduğu öğrenildi. Telefon kişiselleştirme olanağı geliştirilmiş kamera deneyimi ve daha büyük bir kapasitesi ile kullanıcıların dikkatini çekti. Samsung'un bugüne kadar geliştirdiği en kapsamlı akıllı telefon deneyimi Galaxy Z Fold4 ile yeni deneyimlerin yolunu açtı. Söz konusu telefon kişisel bilgisayarları aratmayan çoklu görev özelliğinin yanı sıra şekil değiştiren tasarımı, güçlü mobil işlemcisi ve ileri kamera teknolojisi ile de öne çıkmayı başardı.

Samsung Electronics Mobil Deneyim Bölümü Başkanı TM Roh, yenilenen Galaxy Z serisi hakkında önemli açıklamalarda bulundu ve dikkatleri üzerine çekti. Katlanabilir akıllı telefonların yeni galaksisi serisinde kullanıcı odaklı inovasyon felsefeleri doğrultusunda yapılandırıldı hakkında ifadeler kullanıldı.

İleri teknolojisi ve gelişmiş kişiselleştirme özelliği yeni Galaxy serisinin en önemli özellikleri arasında sayıldı ve kullanıcılara yeni imkanların kapısını araladı. Yeni nesil katlanabilir cihazların 1. sınıf iş ortakları ile işbirliği halinde geliştirildiğini ifade eden mobil deneyim Bölümü Başkanı çalışmalarını kararlılık içerisinde sürdürdüğünü açıkladı. Bunun yanı sıra katlanabilir cihazların yarattığı heyecanın sektör liderlikleri sayesinde giderek arttığı yönünde açıklamalar kullandım.

Mobil Deneyim Bölümü Başkanı söz konusu cihaz sayesinde dünya çapında milyonların severek kullandığı ana akım bir cihaz serisine dönüştürmeyi başardıklarını ifade ederken radikal bir proje olmaktan da mutluluk duyduklarını ifade etti.

Her geçen gün daha fazla insana fayda sağlamaya devam eden ve daha fazla insanın yaşamına dokunan galaxy ekosistemindeki inovasyonların mobil deneyimde heyecan verici bir dönüşüm başlattığı ifade edildi. Yeni nesil katlanabilir akıllı telefonlar akıllı telefon dünyasına Samsung olarak öne çıktı.

Yapılanların bununla da kalmadığını ifade eden pazarlamadan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Murat Azdemir dünyanın en kapsamlı akıllı cihaz ekosistemlerinden biri olan galaksiyi artık katlanabilir akıllı telefonlar ile daha işlevsel hale getirebildiklerini belirtti. Bunun yanı sıra kullanıcılar yeni Galaksi Z serisi ile beraber benzersiz Galaksi inovasyonlarını deneyim demeye davet edildi.

Çığır açan kişiselleştirme özellikleri ve kullanıcıların en sevdikleri özellikler yeni Galaxy Z Flip4 dikkat çekici nitelikte oldu. İleri teknolojik özellikleri ve kompakt görünümlü tasarımı kullanıcılara sıra dışı bir deneyim yaşamayı mümkün kılmaktadır. Yeni Galaxy Flip4'ün kapağını aralayarak flexcam özelliğini aktifleştirebilen kullanıcılar eller serbest videolar ya da grup selfieleri çekebilmektedir. Bununla birlikte Flex cam Facebook WhatsApp ve Instagram gibi en sevilen sosyal platformlar için optimize edildiği bilgisine ulaşıldı.