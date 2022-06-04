Etsy Nedir?

Amerika ve Avrupa’da oldukça popüler olan bu e ticaret sitesi ülkemizde bilinse de alışveriş yapmak için çok tercih edilmemektedir. Ülkemizde genellikle ihracat yapmak isteyen küçük kuruluşlarının tercih ettiği Etsy internet üzerinden satış yapmanızı sağlamaktadır. Etsy platformu üzerinden satış yapabilmek için gerekli önemli şartlar bulunmaktadır. Bu önemli şartlardan biride handcraft ürün olması yani el işi yapılıp satılacak bir ürün olmasıdır. Satmak istediğiniz ürün fabrikasyon veya hazır imalat ürünü ise burada satış yapmanız pek mümkün değildir. Genellikle küçük kuruluşların tercih ettiği Etsy platformu takı, ahşap işçiliği, tablo gibi ürünlerinin satışı yapıldığı bir platform olmuştur. Bildiğimiz e ticaret satış platformlarından amazon, ebay, aliexpress, gibi Etsy’yi ayıran özellik vergi numarası istememesidir. Diğer e ticaret sitelerinden sizden vergi numaranızı isteyip şirketiniz olup olmadığını kontrol edip, satış izni ancak öyle vermektedir. Etsy’yi küçük kuruluşların tercih etmesinin en büyük nedenlerinden biride budur. Çünkü üye olurken sizden bir şirket veya vergi numarası istemez lakin unutulmaması gereken bir konu şudur. Yaşadığınız ülkenin vergi yasasına göre davranmanız gerekmektedir. Eğer vergilerinizi belli bir kar üstüne çıkmaya başladığınızda ödemezseniz vergi borcunuz çıkacaktır ve ceza yemeniz muhtemeldir. Vergi ödemeye başlamanız için Türkiye Cumhuriyetin de yıllık kazancınızın kar payına bakılır ve ona göre vergi ödemeye başlanır. Bu rakamları internet üzerinden araştırıp öğrenebilirsiniz. Ülkemizde de birçok küçük işletmenin ihracat yapmak isteyip tercih ettiği Etys platformu işletmenizi büyütmek için tercih edebileceğiniz en iyi ilk basamak olacaktır.

Etsy’de Dükkan Nasıl Açılır?

Etsy platformu üzerinden dükkan açmak istiyorsanız ilk yapmanız gereken şey öncellikle Etsy normal kullanıcı üyeliği açmanız gerekmektedir. Kişisel bilgilerinizi girdikten sonra sağ üstte bulunan hesabım kısmından ‘’Etsy Satış Yap’’ seçeneğine tıklayıp Etsy platformu üzerinden satış yapılacak ilk adımı atmış olacaksınız. Sizden kişisel bilgilerinizi isteyecek T.C. kimlik numaranız gibi banka hesap numaralarınızı girerken dikkat etmeniz gereken bir konu bankanızın yurtdışı kodudur. Çünkü satışlarınızdan yaptığınız para ancak bu şekilde hesabınıza gönderilebilecek. Sizden istenilen bilgileri doğru ve tam girdikten sonra dükkanınızı açılmaya hazır hale gelecektir. Unutmayın el emeği göz nuru ürünlerinizin satışını yapabilirsiniz sadece eğer buna uymazsanız dükkanınız kapatılabilir.

Etsy’de Satışlarımı Nasıl Artırırım?

Etsy’de Satışlarınızı Arttırmanızın belli başlı yolları vardır. Bunlar çoğu kişinin belki de bilip yapmadığı veya uğraşamadığı şeylerdir. Ama bunları uygularsanız gözle görülür bir artış yaşamanız mümkündür.

· Reklam;

Hem dükkanınızın hem de ürünlerinizin reklamını yapmanız size büyük bir trafik çekecektir. Reklam için verdiğiniz bütçeyi düşünmemelisiniz. Ne kadar çok reklam verirseniz potansiyel müşterileriniz o kadar artacaktır.

· SEO Trafiği;

Sattığınız ürünlerin altına doğru ve profesyonel bir açıklama yazdırmanız sizi google aramalarında öne çıkaracaktır. Bunun için freelance metin yazarlarını tercih edebilirsiniz. Hem ürün açıklamalarınızı daha kaliteli olacaktır hem de aramalarda öne çıkmanız daha muhtemel olacaktır.

· Fotoğraflar;

Ürünlerinizin fotoğrafları amatör çekimlerden ziyade daha profesyonel olmalıdır. Görüntüsü ne kadar iyi ürünleriniz olursa albenisi o kadar yüksek olacaktır. Kaliteli fotoğrafları bir fotoğrafçı ile anlaşıp veya internetten kendiniz öğrenip iyi bir kamera ile çekebilirsiniz. Profesyonel bir fotoğrafçı ile çalışmanızı önermekteyiz.

· Ürün Düzeni;

Sattığınız ürünlerin düzeni mağazanızda dışardan bakıldığında önemli bir faktör olacaktır. Siz her kategoriden ürünü ve çeşidini koyarsanız hem kötü bir görüntü hem de kalitenizi düşürmüş olacaksınız. Örneğin hem kazak satıyorsunuz hem de sabun bu dükkanınızın kalitesini düşürüp çirkin bir görüntüye sahip olmasını sağlayacaktır.

· Logo ve İsim;

Mağazanızın logosu ve ismi aslında çok önemlidir. Hele ki ihracat yapıyorsanız biraz daha global bir logo ve isim bulmanız müşterilerinize premium havası verecektir.

Bu basit ama etkili 5 maddeyi uyguladığınızda gözle görülür bir şekilde satışlarınız artacaktır. Mağazanızı büyütmek sizin elinizde ne kadar sıkı ve disiplinli çalışırsanız satışlarınız o kadar artacaktır.