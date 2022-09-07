L'oreal Teknoloji Şirketi Olacak! Güzellik Anlayışı Evriliyor

Güzellik pazarının mayıs ayı son rakamlarına bakıldığı zaman pazarın yaklaşık olarak 160 oranında büyüme izlediği gözler önüne serildi. 2021 senesinde güzellik pazarı 20 milyar liralık bir pazar olarak kapanmış ve gelecek sene yaşanacak olan gelişmeler merak konusu olmuştu.

Türkiye'de ve globalde söylemini tekrar eden Loreal yüz yılı geride bırakmış bir güzellik şirketi olarak dünyayı harekete geçiren güzelliği yaratmak sloganı ile mucizeler yaratmaya devam ediyor. Konu hakkında açıklamalarda bulunan Loreal Türkiye Genel Müdürü Sinem Sandıkçı Gökçen amaçlarının güzelliği kapsayıcı, sürdürülebilir ve sorumlu bir hale getirmek olduğunu ifade etti. Bunun yanı sıra Türkiye'de güzelliğe liderlik ettiklerini de ifade etti. Önemli olanın topluma katkı sağlamak, fark yaratabilmek ve pazar payından çok kalplerdeki paya sahip olmak olduğu yönünde ifadeler kullanıldı. Sinem Sandıkçı Gökçen Loreal'in tek işi güzellik olan bir teknoloji şirketine evrildiği yönünde yorumlar yaptı ve geleceğin güzellik kavramı hakkında konuştu.

Hedeflerini ifade eden Gökçen dünyanın nereye gittiğine bağlı olarak oranın daha güzel bir dünya olması adına ellerinden gelen her şeyi ortaya koymaya çalıştıklarını ve hayatı daha da güzelleştirmeye çalıştıklarını anlattı. Dünyayı güzelleştirmek adına bir varoluş sebepleri olduklarını ifade eden Gökçen değişimin itici gücü olmanın hedefleri olduğunu ifade etti. Her şeyin kalbine teknolojiyi koyduklarını ifade eden başarılı isim, bunu üç temel alanda kullandıklarını da ifade etti. Bu alandan birincisinin geleceğin güzellik tecrübesini yaratmak olduğunu, ikincisinin hayal edilen ürünleri üretmek adına operasyon süreçleri eleştirmek olduğunu ve üçüncüsünün ise tüketici ile derin ve anlamlı bağlar kurmak için teknolojiyi kullanmak olduğunu söyledi.

Sinem Sandıkçı Gökçen yapmış olduğu açıklamalarında kendilerinin sürdürülebilir programlarının en büyük özelliğini ve benzerlerine göre farkında açıkladı. Bu durumun kapsayıcılık olduğunu ifade eden Sinem Sandıkçı Gökçen, yalnızca kendi etki alanlarında değil bu durumun tüm paydaşlarını ve tüm değer zincirlerini kapsadığını da ifade etti.