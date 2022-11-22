Sosyal Medyanın Olumsuz Etkilerinden Nasıl Korunulur?

İnsan psikolojisi üzerinde etkisi yadsınamaz bir gerçek olan sosyal medya bazı zamanlarda zor durumların yaşanmasına sebep olabilmektedir. Ancak sosyal medyanın etkilerinin her zaman olumsuz olması zorunlu değildir. Sizler için haberimizin devamında sosyal medya kullanıldığı zaman ruh sağlığını korumak amacıyla tavsiye edilen durumları yazdık.

Sosyal medyada geçirilen zamanın hesabını tutmak her zaman mümkün olmamaktadır ve sosyal medya hayatın çok büyük bir parçasında yer almaktadır. Çoğu insanın uyandığı zaman ilk baktığı ve uyumadan önce en son kontrol ettiği şey olan sosyal medya ruh sağlığını zaman zaman olumsuz anlamda etkileyebilmektedir. Bu durumun önüne geçmek için yapılması gereken ilk şey ise zaman planlamak ve bazı zamanlarda sosyal medya kullanımından uzaklaşmak olmaktadır. Çoğu şeyde olduğu gibi sosyal medyayı da faydalı bir şekilde kullanmak için dengeyi bulmak gereklidir. Bildirimleri yok saydığınız ve çevrimiçi gezindiniz zamanları birbirinden ayırabilirsiniz ve bu durumda çeşitli planlar gerçekleştirebilirsiniz.

Özellikle ailenizle ya da arkadaşlarınızla zaman geçirirken ve uyumadan önce geçirdiğimiz zaman oldukça önemli olmaktadır. Eski moda olan bir çalar saat kullanmak sabah uyanmak için faydalı olabilir ve bu sayede telefon diğer odada bırakılarak sosyal medyadan uzaklaşılabilir. Amacı belirlemek de sosyal medyanın olumsuz etkilerinden korunmak adına faydalı bir durum olacaktır. Bir sosyal medya sitesine giriş yaptığınız sırada amacınıza bağlı kalmak ve bu konuda net olmak gereklidir. Saatlerce kendinizi bir bilgiye erişmek için telefonunuza yönelip ekran kaydırırken bulabilirsiniz ancak bir siteye neden giriş yaptınız konusunda ise dikkatli olmanız gerekir. Diğer taraftan işiniz bittiği zaman bu siteden çıkış yaptığınızdan emin olmanız gerekir ve kafanız karışmadan sosyal medyayı kullanmanız önerilir.

İlham almak çoğu zaman insanlara yardımcı olmaktadır ancak bu durumda diğer insanların paylaşımlarını kendinizle kıyaslamaktan kaçınmanız gerekir. Bir insanın paylaşımlarının ya da gönderilerinin kendiniz hakkında hayal kırıklığına uğramanıza ya da kötü hissetmenize sebep oluyorsa o kişiyi takibi bırakmayı ya da arkadaşlıktan çıkarmayı düşünebilirsiniz.

Bir paylaşım yapmadan önce ise bu paylaşımın pozitiflik yayıp yaymadığını düşünmek ve ana sayfanızı cesaret verici bir hale sokmak için uğraşmanız gereklidir. Sosyal medyada zaman geçirdiğiniz vakit kendinizi kontrol etmeniz ve eğer kötü hissediyorsanız internette vakit geçirmek yerine bir yürüyüşe çıkmanız ya da arkadaşlarınızla kahve içmeniz gereklidir.

Telefonunuza gün boyunca gelen bildirimler sizi endişeli ve stresli hissettiriyorsa telefonunuzdan sosyal medya uygulamalarını silmek ya da bildirimleri devre dışı bırakmak da iyi bir fikir olarak görülmektedir. Hayatımızı iyileştirmeye yardımcı olabilen sosyal medya aynı zamanda depresyonun sebebi de olabilir ve kolay bir şekilde ek bir stres kaynağına dönüşebilir.

Sosyal medya kullanımının ruh halinize olması gerekenden daha fazla bir etki gösterdiğini düşündüğünüz zaman sosyal medyayı kullanmaya ara vermeniz tavsiye edilmektedir. Daha sonra dilerseniz sosyal medya hesabınızı tekrardan kullanıma açık hale getirebilirsiniz.