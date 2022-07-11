DEHB'yi Tedavi Etmek İçin Doktorlar Tarafından Reçete Edilen Video Oyunu

Şimdi 13 yaşında, okul öncesi dönemde DEHB (dikkat eksikliği hiperaktivite bozukluğu) teşhisi kondu .

O zamandan beri, ABD'nin Georgia eyaletinin Savannah şehrinde yaşayan aile, günlük yaşam görevleriyle daha iyi başa çıkmasına yardımcı olmak için Owain'i ergoterapistler görmeye götürdü.

Ayrıca ilaç yolunu da denediler, ancak reçete edilen ilaçlar çocuğun normal migrenlerini şiddetlendirip onu hasta edince durmak zorunda kaldılar.

DEHB'nin yıllar boyunca Owain'in okul performansını etkilemeye devam etmesiyle Kelcey, "başka bir seçenek için daha fazlasını umduğunu" söylüyor.

“Neden odaklanamadığını anlamakta zorlandığını ve bu kadar çok denediğinde yaşadığı hayal kırıklığını ve yine de dikkatinin dağıldığını görebiliyordum” diyor. "Kalbimi kırdı ama kapana kısılmış ve tamamen işe yaramaz hissettim."

EndeavorRx adlı bir bilgisayar oyunu olan, başlangıçta çok tutarsız görünen bir şeyden sonunda yardım geldi.

2020'de , çocuklarda DEHB tedavisinde kullanılmak üzere ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) tarafından onaylanan bu tür ilk oyun oldu.

Şu anda yalnızca ABD'deki doktorların reçetesiyle alınabilen EndeavorRx, ilk bakışta sayısız diğer oyuna çok benziyor. Bir şeyler toplamak zorunda olan farklı dünyalarda bir uzay gemisinde yarışan küçük bir uzaylıyı kontrol ediyorsunuz.

Ancak uygulama tabanlı oyun, sinirbilimcilerle birlikte geliştirildi ve beynin dikkat işlevinde kilit rol oynayan alanlarını uyarmak ve iyileştirmek için tasarlandı.

Buradaki fikir, DEHB'li bir çocuğu, performansını ölçen ve oyunun zorluğunu gerçek zamanlı olarak özelleştiren bir bilgisayar algoritması ile hem daha iyi çoklu görev yapmak hem de dikkat dağıtıcıları görmezden gelmek için eğitmesidir.

Doktorlar reçete ettiğinde, çocuğun ebeveynlerine oyun oynamadan önce gerekli olan bir aktivasyon bağlantısı gönderilir.

Kelcey "biraz şüpheci" olduğunu söylüyor ancak 2020'nin sonunda Owain günde 25 dakika oyun oynayarak üç aylık bir programa başladı. Daha sonra geçen yıl bir tur daha yaptı.

“Beklediğinden biraz daha zor olduğunu kabul etti” diyor. "Fakat bunu odağını geliştirmek için yaptığını anladı. Bununla birlikte gelen zorluklara ve hayal kırıklıklarına rağmen süper motive olmaya devam etti."

Owain'in her seansından sonra, uygulamadaki günlük davranışlarını not etti ve ilerlemesini takip etti.

Kısa süre sonra davranışlarında küçük, olumlu değişiklikler görmeye başladı. Örneğin okula hazırlanmak daha kolay hale geldi ve öğretmenlerden olumsuz bir mesaj gelmedi.

Ve beşinci sınıfta başarısız olduktan sonra, Owain daha sonra çalışmaları için As ve Bs almaya başladı.

Kelcey, "Oğlumun bu kadar başarılı olduğunu görmek inanılmazdı, ama daha da çok, kendine güvendiğini görmek" diyor. "Artık neden anlamadığı konusunda üzgün ve kafası karışık değil."

EndeavorRx'in arkasındaki Boston merkezli teknoloji firması Akili'nin CEO'su Eddie Martucci, oyunun bilişsel ilerlemeyi artırmak için tasarlandığını söylüyor.