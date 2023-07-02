Elon Musk, Twitter'da profillere erişimde ve ana sayfa akışında sorun yaşanması ardından önemli bir açıklamada bulundu. Özellikle teknoloji gündeminde yer alan konuya göre Twitter'daki sistem manipülasyonlarını ve aşırı veri çekimini önlemek adına geçici sınırlar uygulandığı bilgisine ulaşıldı.

Twitter hesabı üzerinden bir paylaşımda bulunan Elon Musk, sistemdeki manipülasyonu tespit edebilmek adına getirilen geçici limitler hakkında detayları paylaştı. Musk doğrulanmamış hesapların günde 600 içerik ve doğrulanmış hesapların günde 6.000 içerik görüntüleyebileceğini bildirdi. Diğer taraftan yeni doğrulanmamış hesapların ise gün içerisinde 300 gönderi okuyabileceği yönünde bilgiler aktarıldı. Daha sonra Musk yaptığı paylaşımda söz konusu limitlerin yakında sırasıyla 8 bin, 800 ve 400'e yükseleceğini açıkladı. Geçen yıl sosyal medya platformu Twitter ücretli doğrulama hizmetini başlatmış ve dikkatleri üzerine çekmişti.

Gün içerisinde uzun bir süre boyunca erişilemez hale gelen Twitter hakkında detaylar araştırıldı ve Elon Musk'ın yapmış olduğu paylaşım teknoloji gündeminde üst sıralarda yer aldı. Kullanıcılar sosyal medya platformuna girmesi sonrasında ilk defa Twitter kullanım limiti açıldı hatasını aldı ve daha sonra detaylar öğrenildi. Elon Musk’ın yapmış olduğu paylaşım ardından erişimin açılması ile beraber soru işaretlerinin giderildiği de öğrenildi. Dünya genelinde erişime kapanan Twitter kullanıcılara bir sorun olduğunu düşündürttü. Twitter ile ilgili bir problem olduğunu düşünen kullanıcılar diğer sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu ve daha sonra Elon Musk detayları paylaştı.

Sosyal medya platformu Twitter'a olan erişimin saatler geçmesi ardından açılması ile beraber Elon Musk da hesabından konu hakkında önemli bir açıklama gerçekleştirdi. Bu şekilde kullanıcılar akıllarındaki soru işaretlerini giderdi ve Twitter hakkında detaylar öğrenildi. Sosyal medya platformu üzerinde bazı değişikliklerin yapıldığını açıklayan Twitter ekibi tüm kullanıcılar için sınırlama getirildiği bilgisini paylaştı ve konu üzerine dikkat çekildi.