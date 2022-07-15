Finlandiya’nın ilk Metaverse Projesini Bir Türk Hayata Geçiriyor! LasMeta VR Oyun Platformu

Metaverse Nedir?

Teknolojik gelişmeler ve dijitalleşme ile birlikte son zamanlarda öne çıkan trendlerden birisi de kripto paraların dışında, Metaverse ve NFT’ler. Metaverse ile kullanıcılar alışveriş yapabiliyor, kendilerine özel avatarlar seçerek dijital evrenlerde bulundukları ağlarda sosyalleşme fırsatı buluyor ve çeşitli aktivitelere katılarak eğlenebiliyor.

Metaverse’in ileride Sağlayabileceği Faydalar

Metaverse; dijital evrenlerdeki avatarlara ilaveten kullanıcıların fiziksel çevrelerini ve dış görünüşlerini de sanal evrene aktararak insanlar arasındaki etkileşimi artırmayı hedefliyor. İşte Metaverse’in bizi bekleyen faydaları;

· Alışveriş yapmak ve sanal mağazalardaki ürünleri Sanal Gerçeklik veya Arttırılmış Gerçeklik teknolojisi ile incelemek

· Metaverse üzerindeki dijital işyerleri ve ofisler sayesinde ekip arkadaşları ile birlikte çalışma fırsatı.

· 3D oyunlar oynamak ve turnuvalar düzenlemek

· Sevdiğiniz sanatçıların konserlerine katılmak ve onları VR gözlükleriyle izlemek

· Özel zevklere göre avatarlar yaratmak ve dijital arsalar üzerinde inşaat ve mimari çalışmalarda bulunmak ve yaratıcılığı geliştirmek

· Dijital evrenler sayesinde fiziksel sınırları ortadan kaldırmak ve kullanıcılarda özgürleşme hissi yaratmak

NFT Nedir?

Dijital varlık olarak bilinen NFT’nin açılımı (Non-Fungible Token) yani Türkçede “Değiştirilemez Token” olarak adlandırılıyor. Bir tür kripto para olarak da kategori edilen NFT, diğer kripto para türlerinden farklı olarak klasik tanımların haricinde değerli bir varlığı ve sahipliği temsil ediyor.

NFT’ye örnek olarak dijital sanat eserleri, spor kartları, internetteki domain adları ve sanal IP adresi olarak bulunan sanal arazi parçaları veya kripto para birimi için kullanılan cüzdan adları verilebilir.

Bugüne kadar satılmış olan en pahalı tek adetli NFT, 2021 yılının Mart ayında 7,58 milyon dolar karşılığında satılan CryptoPunk #3100 olmuştur.

(kaynak: https://academy.binance.com/en/articles/the-most-expensive-nfts-ever-sold)

Peki LasMeta Nedir?

LasMeta, Ethereum blokzinciri üzerinde Unreal Engine 5 oyun programı ile geliştirilen, insanların ücretsiz olarak oyunlara katılım sağlayabileceği ve aynı zamanda para kazanabilme imkanı bulabileceği bir Sanal Gerçeklik tabanlı poker oyun platformudur.

LasMeta’nın oyun içinde ticareti mümkün hale getirdiği ve aynı zamanda kripto para borsalarında listelenecek olan LasMeta Token isminde bir kripto parası bulunmaktadır. LasMeta’nın aynı zamanda kendine ait ve sahiplerine pasif gelir şansı sunduğu bir de 7000 parçalık NFT koleksiyonu vardır.

LasMeta Neyi Amaç Edinmektedir?

LasMeta, insanlara ücretsiz erişim ile oyunlara katılıp para kazanma ve gelir elde etme şansını sunmanın yanı sıra, hızla gelişen Metaverse ve kripto dünyasında insanların erkenden yer alarak gelmekte olan fırsatları kaçırmadan, kendilerine bir yer bulmalarını ve sınırsız eğlenme fırsatı sunarak sosyalleşme imkanı bulmalarını amaç edinmektedir.

LasMeta’nın en büyük arzusu ise, Metaverse’te farklı avatar ırklarının bir araya gelerek ortak bir LasMeta evreninde oyunlara katılabilmelerini sağlayarak daha önce yapılmamış olanı yapmaktır.



LasMeta Metaverse Oyun Fragmanını buradan izleyebilirsiniz.

https://www.youtube.com/watch?v=gokX6SQdlxk

LasMeta’nın kurucusu ve proje lideri Mert Eren Eröz, verdiği demeçte Türk yatırımcılara “Metaverse dünyasını kabul edin ya da etmeyin bunun pek bir önemi yok. Teknolojinin önüne geçmek mümkün olmayacak. İnternetin kullanılmaya başlandığı ilk zamanlarda insanlar kendilerini bu teknolojiden uzak tutarak interneti kötülemişlerdi. Günümüzde ise internetsiz yapamıyoruz. Nasıl bugün internet kullanımı bireysel, kurumsal ve devletler için zorunlu bir hale geldiyse, yakın gelecekte blockchain, Metaverse ve NFT kullanımı aynı ölçüde etkin olarak hayatımızda değiştirilemez ve vazgeçilmez önemli bir yere sahip olacak. İşte bu yüzden, sevin ya da sevmeyin en azından fikir sahibi olun ve gelişmelerin farkında olarak teknolojinin gerisinde kalmayın.” diyerek sözlerine devam etti.

Projenin sağlığı için, yol haritalarına sadık kalarak ilerlediklerini söyleyen Eröz, gelecek vaat ettiğini düşündükleri diğer projeler ve şirketler ile global düzeyde partnerliklere imza attıklarını belirterek, yoğun bir tempo ile enerjisi yüksek bir takım ile çalıştığı için de ayrıca çok memnun olduğunu vurguladı.

Projenin yakın bir tarihte kendi websitesi üzerinde bir ön satış gerçekleştireceği ve daha sonra anlaştığı diğer ön satış platformlarında özel ve halka açık satışlarının yapılacağını, ardından ise ilk borsa listelemelerini yaparak yoluna devam edeceğini belirtti.

Son olarak, çok kısa sürede Twitter’da 30.000 takipçi sayısına ulaşan LasMeta’nın sosyal medya sayfalarını takip ederek, satış tarihine kadar yapılacak olan çekilişlere katılabilir, hediye olarak dağıtılan para ödüllerini kazanma şansı bulabilir ve projeyi yakından takip ederek, son gelişme ve güncellemelerden haberdar olabilirsiniz.

Oyunun VR versiyonunda oynanabilen tam sürümünün 2023 yılının son çeyreğinde yayına girmesi planlanıyor.

Takip edebileceğiniz internet siteleri ve sosyal medya sayfaları.

https://twitter.com/lasmetaio

https://twitter.com/gambdeersclub

https://www.lasmeta.io

https://www.gambdeersclub.io

Türkiye kripto sektöründe oldukça önemli bir ülke ve fırsatları değerlendirmeli.

Dünya Ekonomik Forumu tarafından 2021 yılında yapılan araştırma sonucunda Türkiye, kripto yatırımcıları sıralamasında dünyada dördüncü, Avrupa’da ise ilk sırada yer almayı başardı. 74 ülke arasında dördüncü olarak yer alan Türkiye’nin genç ve dinamik bir nüfusu var.