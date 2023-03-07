Windows 10 Pro Key - Windows 10 Pro Etkinleştirme Nasıl Yapılır

Windows 10 Pro key, Windows 10 işletim sisteminin Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılan bir lisans anahtarıdır. Windows 10 Pro, Windows 10 Home sürümünün daha gelişmiş özelliklere sahip bir versiyonudur ve daha profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır.

Windows 10 Pro Key, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılır ve bu sürümde birçok farklı özellik mevcuttur. Bu özellikler arasında BitLocker sürücü şifreleme, uzaktan masaüstü bağlantısı, sanal makinelerin çalıştırılması, yönetilen dosya erişimi ve daha birçok özellik yer alır.

Windows 10 Pro Key, kullanıcılara Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirme ve kullanma izni verir. Bu anahtarlar, çeşitli kaynaklardan satın alınabilir. Bazı bilgisayar üreticileri, önceden yüklenmiş Windows 10 Pro sürümü için bir anahtar sağlayabilirler. Ayrıca Microsoft Store veya diğer çevrimiçi perakendecilerden de bir anahtar satın alınabilir.

Windows 10 Pro Key kullanarak, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirme işlemi oldukça basittir. İlk olarak, etkinleştirme anahtarını satın almanız ve ardından Windows 10 Pro sürümünü yüklemeniz gerekir. Daha sonra, Windows 10 ayarlarında etkinleştirme anahtarını girerek, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirebilirsiniz.

Sonuç olarak, Windows 10 Pro Key, Windows 10 işletim sisteminin daha gelişmiş bir sürümü olan Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılan bir lisans anahtarıdır. Bu anahtarlar, çeşitli kaynaklardan satın alınabilir ve kullanıcıların Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirme işlemi oldukça basittir.

Windows 10 Pro, Microsoft tarafından geliştirilen işletim sisteminin bir sürümüdür. Windows 10 Pro, Windows 10 Home sürümünün daha gelişmiş özelliklere sahip bir versiyonudur ve daha profesyonel kullanıcılar için tasarlanmıştır. Windows 10 Pro, iş yerleri için daha fazla güvenlik, yönetim ve üretkenlik özellikleri sunar.

Windows 10 Pro sürümü, Windows 10 ailesindeki en gelişmiş sürümlerden biridir ve işletmelerin ihtiyaçlarına yönelik birçok özellik sunar. Windows 10 Pro, Windows 10 Home sürümünden daha fazla özellik sunar ve daha yüksek bir fiyata sahiptir. Windows 10 Pro sürümü, ayrıca Windows 10 Enterprise sürümünden daha düşük bir fiyata sahiptir ve işletmeler için uygun bir seçenektir.

Windows 10 Pro sürümünün bazı özellikleri şunlardır:

Grup İlkesi Yönetimi: Windows 10 Pro sürümü, işletmelerin grup politikalarını yönetmesine olanak tanır. Bu, bir ağdaki tüm cihazların aynı politikalara uymasını sağlar. Uzaktan Masaüstü: Windows 10 Pro sürümü, uzaktan masaüstü bağlantısı özelliği ile bir başka bilgisayar üzerinde çalışmayı mümkün kılar. Sanal Makine: Windows 10 Pro sürümü, Hyper-V sanal makinelerin çalıştırılmasına izin verir. BitLocker: Windows 10 Pro sürümü, sürücülerin şifrelenmesini sağlayan BitLocker özelliğine sahiptir. Yönetilen Dosya Erişimi: Windows 10 Pro sürümü, işletmelerin dosya erişimini yönetmesine olanak tanır. Güvenli Başlangıç: Windows 10 Pro sürümü, cihazların güvenli bir şekilde başlatılmasını sağlayan Secure Boot özelliğine sahiptir. Dahili Remote Desktop: Windows 10 Pro sürümü, kullanıcılara farklı cihazlar arasında uzaktan masaüstü bağlantısı sağlar.

Windows 10 Pro Key

Windows 10 Pro Key, XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX-XXXXX 25 rakam ve harften oluşan bir ürün anahtarıdır. Anahtar, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılır. Bu anahtar, Windows 10 Pro sürümünün yasal olarak kullanılabilmesi için gerekli olan bir belgedir.

Windows 10 Pro Key'in çalışma prensibi oldukça basittir. Etkinleştirme anahtarını satın aldıktan sonra, Windows 10 Pro sürümünü yüklemeniz gerekir. Windows 10 Pro sürümü yüklendikten sonra, etkinleştirme anahtarını etkinleştirme işlemi gerçekleştirilir.

Etkinleştirme işlemi, Windows 10 ayarlarında "Etkinleştir" seçeneğini seçerek yapılır. Daha sonra, etkinleştirme anahtarı girilerek Windows 10 Pro sürümü etkinleştirilir. Windows 10 Pro Key'in doğru bir şekilde kullanılması, Windows 10 Pro sürümünün yasal olarak kullanılmasını sağlar.

Windows 10 Pro OEM Key

Windows 10 OEM Key, bir PC üreticisi tarafından Windows 10 Pro işletim sistemi yüklü olarak satılan bir bilgisayarda kullanılan lisans anahtarıdır. OEM, "orijinal ekipman üreticisi" anlamına gelir ve bu anahtarlar, bilgisayar üreticileri tarafından toplu olarak satın alınır ve önceden yüklenir.

Windows 10 Pro OEM Key, yalnızca bir PC üreticisi tarafından yüklendiği bilgisayarda kullanılabilir ve bu anahtarlar, diğer bilgisayarlarda kullanılamaz. Bu anahtarlar, yalnızca bilgisayarın BIOS'unda önceden tanımlanmış bir anahtarla etkinleştirilebilir. Bu nedenle, bir Windows 10 Pro OEM Key'in diğer bilgisayarlarda kullanılması söz konusu değildir.

Windows 10 Pro OEM Key'in etkinleştirilmesi oldukça basittir. Anahtar, bilgisayarın BIOS'unda önceden yüklenir ve Windows 10 Pro işletim sistemi, ilk kez kurulum yapıldığında otomatik olarak etkinleştirilir.

Format sonrasında Windows 10 Pro OEM Key'in kullanılması da oldukça kolaydır. Yeni bir kurulum yapıldığında, Windows 10 Pro otomatik olarak etkinleştirilir. Ancak, farklı bir donanıma veya bilgisayara aktarma yapılırsa, anahtarın yeniden etkinleştirilmesi gerekebilir. Bu durumda, kullanıcılar genellikle Microsoft müşteri desteğiyle iletişime geçerek anahtarın yeniden etkinleştirilmesini sağlayabilirler.

Sonuç olarak, Windows 10 Pro OEM Key, bir PC üreticisi tarafından önceden yüklenmiş Windows 10 Pro işletim sistemi sürümü için kullanılan bir lisans anahtarıdır. Bu windows 10 ürün anahtarı, yalnızca bilgisayarın BIOS'unda önceden tanımlanmış bir anahtarla etkinleştirilebilir ve yalnızca bu bilgisayarda kullanılabilir. Anahtarın kullanımı oldukça basit ve Windows 10 Pro işletim sistemi, ilk kurulumda otomatik olarak etkinleştirilir.

Windows 10 Pro Sistem Gereksinimleri

Windows 10 Pro, çok özel tasarlanmış bir işletim sistemi sürümüdür. Aşağıda, Windows 10 Pro'nun minimum sistem gereksinimleri listelenmiştir:

İşlemci: 1 GHz veya daha hızlı işlemci

RAM: 1 GB (32-bit) veya 2 GB (64-bit)

Depolama Alanı: 16 GB (32-bit) veya 20 GB (64-bit)

Ekran Çözünürlüğü: 800 x 600 piksel veya daha yüksek

Grafik Kartı: DirectX 9 veya daha yeni bir grafik kartı

Bağlantı: İnternet bağlantısı (güncelleme ve diğer işlevler için gereklidir)

Bu minimum gereksinimler, Windows 10 Pro sürümünün temel özelliklerinin çalışması için yeterlidir. Ancak, daha iyi bir deneyim için daha yüksek donanım gereksinimleri önerilir. Örneğin, 4 GB RAM veya daha fazlası, daha iyi bir işlemci, daha büyük bir depolama alanı, daha yüksek bir ekran çözünürlüğü ve daha güçlü bir grafik kartı, Windows 10 Pro'nun daha gelişmiş özelliklerinin daha iyi bir şekilde kullanılmasına olanak tanır. Ayrıca, bazı özellikler için ek gereksinimler de olabilir, örneğin sanal makineler için daha yüksek bir RAM veya depolama alanı gerekebilir.

Windows 10 Pro Etkinleştirme Nasıl Yapılır

Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Aşağıda, Windows 10 Pro etkinleştirme işlemi için kullanılabilecek farklı yöntemler listelenmiştir:

Ürün Anahtarı ile Etkinleştirme: Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanabileceğiniz en yaygın yöntem, ürün anahtarı kullanarak etkinleştirme yapmaktır. Etkinleştirme anahtarını satın aldıktan sonra, Windows 10 ayarlarındaki etkinleştirme bölümünde anahtarınızı girerek etkinleştirme işlemini tamamlayabilirsiniz. Dijital Lisans ile Etkinleştirme: Windows 10 Pro sürümü, Microsoft hesabı bağlantısı kullanılarak bir dijital lisans etkinleştirme yöntemi sunar. Microsoft hesabınızı bilgisayarınıza bağladıktan sonra, etkinleştirme işlemini otomatik olarak gerçekleştirebilirsiniz. Ücretsiz Yükseltme ile Etkinleştirme: Windows 10 Home sürümü kullanan bir bilgisayarınız varsa, Windows 10 Pro sürümüne ücretsiz olarak yükseltebilirsiniz. Bu işlem için, Windows 10 Home sürümünüzü yükseltme merkezi kullanarak Windows 10 Pro sürümüne yükseltmeniz gerekmektedir. KMS Etkinleştirme: KMS (Key Management Service) etkinleştirme yöntemi, bir ağdaki birden fazla bilgisayarı etkinleştirmek için kullanılan bir yöntemdir. KMS sunucusu kurarak, ağdaki tüm bilgisayarları otomatik olarak etkinleştirebilirsiniz. MAK Anahtarı ile Etkinleştirme: MAK (Multiple Activation Key) anahtarı, birden fazla bilgisayarın etkinleştirilmesi için kullanılan bir anahtar türüdür. Bu yöntem, büyük ölçekli kuruluşlar için uygundur. Telefonla Etkinleştirme: Windows 10 Pro sürümü etkinleştirme işlemini, Microsoft müşteri hizmetleriyle telefon yoluyla gerçekleştirebilirsiniz. Bu yöntem, ürün anahtarınızı veya diğer etkinleştirme bilgilerinizi doğrulamak için kullanılır.

Sonuç olarak, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için farklı yöntemler bulunmaktadır. Ürün anahtarı kullanarak etkinleştirme işlemi en yaygın kullanılan yöntemdir, ancak dijital lisans, ücretsiz yükseltme, KMS, MAK anahtarı ve telefonla etkinleştirme yöntemleri de kullanılabilir.

Windows 10 Pro Etkinleştirme Kodu

Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için CMD komutu kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Windows 10 Pro sürümünü CMD komutuyla etkinleştirebilirsiniz:

Başlat menüsünü açın ve "CMD" yazarak Komut İstemi uygulamasını arayın. Komut İstemi uygulamasını yönetici olarak çalıştırmak için sağ tıklayın ve "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Açılan Komut İstemi penceresinde, "slmgr /ipk PRODUCT KEY" komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. PRODUCT KEY yazan yere etkinleştirme anahtarınızı yazın. "slmgr /skms kms8.msguides.com" komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Bu komut, Windows etkinleştirme sunucusunu belirler. Son olarak, "slmgr /ato" komutunu yazın ve Enter tuşuna basın. Bu komut, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirir.

Not: Yukarıdaki işlemleri yapmadan önce, Windows 10 Pro sürümünü yüklemeden önce bir etkinleştirme anahtarı satın almanız gerekir.

Bu yöntem, biraz teknik bilgi gerektirir ve doğru bir şekilde uygulanmadığında sorunlara neden olabilir. Bu nedenle, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için diğer yöntemleri de kullanabilirsiniz.

Windows 10 Pro İndir

Windows 10 Pro sürümünü indirmek için resmi Microsoft web sitesini kullanabilirsiniz. Aşağıdaki adımları izleyerek Windows 10 Pro sürümünü indirebilirsiniz:

Windows 10 Pro sürümünü indirmek için aşağıdaki Microsoft web sitesine gidin: https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows10 "Şimdi İndir" düğmesine tıklayın. Windows 10 indirme aracı otomatik olarak indirilecektir. İndirme işlemi tamamlandıktan sonra, indirilen dosyayı çalıştırın. İndirme aracı başladığında, "Bu PC için hemen yükle" seçeneğini seçin ve "Devam Et" düğmesine tıklayın. Yükleme işlemi başlayacak ve size Windows 10 Pro sürümü için seçenekler sunulacaktır. İşletim sistemi sürümünü, dilini ve mimarisini (32-bit veya 64-bit) seçin ve "İleri" düğmesine tıklayın. Windows 10 Pro sürümü indirilmeye başlayacak ve yükleme işlemi tamamlandığında, bilgisayarınıza yüklenecektir.

Not: Windows 10 Pro sürümünü indirmeden önce, sisteminiz için uygun olan sürümü, dilini ve mimarisini kontrol edin. Ayrıca, Windows 10 Pro sürümünü yüklemek için yeterli depolama alanınızın olduğundan ve diğer sistem gereksinimlerinin karşılandığından emin olun.

Sonuç olarak, Windows 10 Pro sürümünü resmi Microsoft web sitesinden indirerek bilgisayarınıza yükleyebilirsiniz. İndirme işlemi otomatik olarak yapılacak ve yükleme işlemi kolayca tamamlanacaktır.

Windows 10 Pro Ürün Anahtarı

Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılan bir anahtar kodudur.

Windows 10 Pro Ürün Anahtarı'nın özellikleri, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için gerekli olan temel işlevselliği içerir. Aşağıdaki özelliklerden bazıları şunlardır:

Etkinleştirme: Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, Windows 10 Pro sürümünü yasal olarak kullanmak için gerekli olan anahtardır. Anahtarı girerek etkinleştirme işlemi gerçekleştirilir ve Windows 10 Pro sürümü yasal olarak kullanılabilir. Temiz kurulum: Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, temiz kurulum için kullanılabilir. Temzi kurulum, sıfır yapılandırma seçeneği olarak bilinir ve birçok ayarın önceden belirlendiği, özelleştirilmiş bir kurulum işlemidir. Lisans Aktivasyonu: Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, lisans aktivasyonu işlemleri için kullanılabilir. Bu işlem, Windows 10 Pro sürümünün belirli bir cihaz veya bilgisayarda kullanılması için gereklidir. Yükseltme: Windows 10 Home sürümünden Windows 10 Pro sürümüne yükseltme işlemi için Windows 10 Pro Ürün Anahtarı kullanılabilir. Bu işlem, kullanıcılara Windows 10 Pro sürümündeki ek özelliklerin keyfini çıkarma imkanı sunar. Kurulum Medyası: Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, Windows 10 Pro sürümünü yüklemek için kurulum medyası oluşturmak için kullanılabilir. Bu işlem, önceden yapılandırılmış bir kurulum işlemi için özel bir medya oluşturmanızı sağlar. Güncelleme: Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, Windows 10 Pro sürümündeki güncelleme işlemleri için gereklidir. Bu işlem, Windows 10 Pro sürümündeki güncellemeleri yüklemek için gereklidir ve bu güncellemeler, işletim sisteminin performansını artırır ve güvenlik açıklarını giderir.

Sonuç olarak, Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, Windows 10 Pro sürümünü yasal olarak kullanmak için gerekli olan anahtar kodudur. Etkinleştirme, yalın kurulum, lisans aktivasyonu, yükseltme, kurulum medyası oluşturma ve güncelleme işlemleri için kullanılabilir.

Windows 10 Pro Yükseltme

Windows 10 Pro Yükseltme, Windows 10 Home sürümünden Windows 10 Pro sürümüne geçiş yapmak için kullanılan bir işlemdir. Windows 10 Pro sürümü, Windows 10 Home sürümünden daha fazla özellik ve işlevsellik sunar ve bu nedenle birçok kullanıcı, Windows 10 Pro sürümüne yükseltme işlemi yapmayı tercih eder. Windows 10 Pro sürümüne yükseltmek için aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz:

Başlat menüsünü açın ve "Ayarlar" uygulamasına girin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" seçeneğini seçin. Sol menüde bulunan "Aktivasyon" bölümüne gidin ve "Windows'u Pro sürümüne yükseltin" seçeneğine tıklayın. Windows Pro lisans anahtarını girin. Etkinleştirmeden sonra, Windows 10 Pro sürümü otomatik olarak indirilecek ve yüklenecektir. Yükleme işlemi tamamlandıktan sonra, bilgisayarınızı yeniden başlatın ve Windows 10 Pro sürümünü kullanmaya başlayın.

Not: Windows 10 Pro Yükseltme işlemi, internet bağlantısı gerektirir. Ayrıca, Windows 10 Home sürümünden Windows 10 Pro sürümüne yükseltme işlemi için yükseltme anahtarı girmeniz gerekir.

Windows 10 Pro Yükseltme işlemi, mevcut dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı korur. Ancak, yükseltme işleminden önce, yedekleme yapmanızı öneririz. Ayrıca, yükseltme işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, eski işletim sistemine geri dönme seçeneği de mevcuttur.

Sonuç olarak, Windows 10 Pro Yükseltme, Windows 10 Home sürümünden daha fazla özellik ve işlevsellik sunan Windows 10 Pro sürümüne geçmek için kullanılan bir işlemdir. Yükseltme işlemi, Windows ayarlarından kolayca yapılabilir ve mevcut dosyalarınızı, uygulamalarınızı ve ayarlarınızı korur.

Windows 10 Pro Lisans Anahtarı

Windows 10 Pro Lisans Anahtarı ve Windows 10 Pro Ürün Anahtarı, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılan anahtar kodlarıdır. Windows 10 Pro lisans anahtarları ve ürün anahtarları arasında birkaç fark vardır.

Windows 10 Pro Ürün Anahtarı'nın bazı çeşitleri şunlardır:

Perakende Anahtar: Bu tür ürün anahtarı, bireysel kullanıcılar tarafından satın alınır ve yalnızca bir cihaz veya bilgisayar için geçerlidir. Perakende anahtarlar, Microsoft'un web sitesinden veya diğer perakende satış noktalarından satın alınabilir. OEM Anahtar: Bu tür ürün anahtarı, bilgisayar veya cihaz üreticileri tarafından önceden yüklenir ve yeni bir cihazla birlikte gelir. OEM anahtarları, yalnızca önceden yüklenmiş olduğu cihaz veya bilgisayar için geçerlidir. Volum Lisans Anahtarı: Bu tür ürün anahtarı, büyük kuruluşlar veya işletmeler tarafından satın alınır ve birden fazla cihaz veya bilgisayar için geçerlidir. Volum lisans anahtarları, Microsoft Volume Licensing Service Center (VLSC) aracılığıyla satın alınabilir.

Windows 10 Pro sürümü dışında, Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümleri de mevcuttur ve her biri farklı özellikler sunar. Ayrıca, her bir sürüm için farklı türlerde lisans anahtarları ve ürün anahtarları da mevcuttur. İşte Windows 10 Enterprise ve Windows 10 Education sürümlerine ait lisans ve ürün anahtarları hakkında bazı bilgiler:

Windows 10 Enterprise: Windows 10 Enterprise, büyük ölçekli işletmeler için tasarlanmış bir sürümdür. Bu sürüm, Windows 10 Pro'nun tüm özelliklerine ek olarak, kurumsal kullanıcılar için ek özellikler ve işlevler sunar. Windows 10 Enterprise sürümü, Volum Lisans anahtarlarıyla etkinleştirilir. Windows 10 Education: Windows 10 Education, eğitim kurumları için tasarlanmış bir sürümdür. Bu sürüm, Windows 10 Pro sürümünün tüm özelliklerine ek olarak, öğrenci ve öğretmenler için ek özellikler ve işlevler sunar. Windows 10 Education sürümü, Volum Lisans anahtarları veya Windows 10 Education Ürün Anahtarı ile etkinleştirilebilir.

Windows 10 Long-Term Servicing Channel (LTSC) sürümleri de mevcuttur. Bu sürümler, özellikle üretim, tıbbi cihazlar veya finansal sistemler gibi hassas iş ortamlarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır. LTSC sürümleri, Windows 10 sürümüne özgü özellikler ve işlevlerin birçoğunu içerir, ancak düzenli olarak güncelleştirilmezler. Bunun yerine, LTSC sürümleri, Windows 10 sürümündeki belirli bir sürümün özelliklerini ve işlevselliğini korur.

Windows 10 LTSC sürümleri, Windows 10 Enterprise veya Windows 10 Education sürümlerinin bir parçası olarak sunulur ve yalnızca özel lisanslama anlaşmalarıyla satın alınabilir. Ayrıca, LTSC sürümleri, farklı yıllarda yayınlanır ve her bir sürüm, 10 yıl boyunca desteklenir.

Windows 10 LTSC sürümleri, diğer Windows 10 sürümleriyle karşılaştırıldığında bazı farklılıklar gösterir. Örneğin, LTSC sürümleri, bazı modern uygulamalar ve özelliklerin yerine, daha eski sürümleri içerebilir. Ayrıca, LTSC sürümleri, Windows 10'un düzenli sürümlerine kıyasla daha az sıklıkta güncelleştirilir ve güncellemelerin yüklenmesi isteğe bağlıdır.

Windows 10 LTSC sürümleri, belirli bir iş ortamında kullanılan sistemler için ideal olabilir. Ancak, bu sürümler, tüm kullanıcılara açık olan Windows 10 sürümlerine göre daha az özellik ve işlevsellik sunar.

Windows 10 Pro Etkinleştirme Programı

Windows 10 Pro Etkinleştirme Programı, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılan yazılım programlarıdır. Bu programlar, ürün anahtarı veya lisans anahtarına ihtiyaç duymadan Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmeye yardımcı olurlar. Ancak, bu programların kullanımı yasadışıdır ve cihazınızın performansını etkileyebilir. Ayrıca, bu programların birçoğu virüslü veya kötü amaçlı yazılımlar içerebilir.

Ancak, bazı popüler Windows 10 Pro etkinleştirme programları aşağıda listeleledik:

KMSpico: KMSpico, Windows ve Office sürümlerini etkinleştirmek için kullanılan bir programdır. Bu program, KMS sunucularını kullanarak Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmeye çalışır. Ancak, KMSpico gibi araçlar yasadışıdır ve cihazınıza virüs veya kötü amaçlı yazılım bulaştırabilir. NirSoft ProduKey: NirSoft ProduKey, Windows ve Office sürümlerinde kullanılan ürün anahtarlarını görüntülemek için kullanılan bir programdır. Bu program, cihazınızdaki Windows 10 Pro sürümünün ürün anahtarını görüntüleyebilir. Ancak, NirSoft ProduKey gibi araçlar, Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılamaz. Microsoft Toolkit: Microsoft Toolkit, Windows ve Office sürümlerini etkinleştirmek için kullanılan bir programdır. Bu program, KMS sunucularını kullanarak Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmeye çalışır. Ancak, Microsoft Toolkit gibi araçlar yasadışıdır ve cihazınıza zararlı yazılım bulaştırabilir.

Özet olarak, yasal bir Windows 10 Pro lisansı satın almak ve geçerli bir ürün anahtarı veya lisans anahtarı kullanmak en güvenli ve önerilen yöntemdir. Windows 10 Pro sürümünü etkinleştirmek için kullanılan yasadışı programlar, bilgisayarınıza zararlı yazılım bulaştırabilir ve cihazınızın performansını etkileyebilir.

Windows 10 Etkinleştirilmezse Ne Olur ?

Windows 10, etkinleştirilmediği takdirde belirli sınırlamalar getirir. Etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü, aşağıdaki sınırlamalara sahip olabilir:

Özelleştirme Seçenekleri Kısıtlanır: Etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü, masaüstü arka planınızı veya ekran koruyucunuzu özelleştirmenizi engeller. Ayrıca, renkler ve tema ayarları da kısıtlanır. Uyarılar ve Ricalar: Etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü, cihazınızda bir uyarı mesajı veya etkinleştirme hatırlatması gösterir. Bu mesajlar cihazınızın ekranının sol alt köşesinde görünebilir ve sürekli hatırlatma mesajları olabilir. Güncelleme Kısıtlamaları: Etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü, cihazınıza sadece kritik güvenlik güncellemeleri sunar. Bu sürümdeki diğer güncellemeler ve özellik güncellemeleri devre dışı bırakılır. Diğer Sınırlamalar: Etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü, Windows mağazasındaki uygulamaların yüklenmesini veya belirli özellikleri kullanmanızı engelleyebilir. Ayrıca, bazı Microsoft Office uygulamaları gibi diğer Microsoft ürünlerinin de çalışması engellenebilir.

Etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü kullanmak, yasal olmayan bir kullanım şeklidir ve bu şekilde kullanmak yasal sorunlara yol açabilir. Ayrıca, etkinleştirilmemiş bir Windows 10 sürümü, güncelleme kısıtlamaları nedeniyle cihazınızın güvenliği için risk oluşturabilir. Bu nedenle, Windows 10 sürümünüzü lisanslı bir ürün anahtarı veya lisans anahtarı ile etkinleştirmek önerilir.

Windows 10 Pro Ne Kadar ?

Windows 10 Pro sürümünün fiyatı ülkelere ve satın alınan satıcılara göre değişebilir. Ayrıca, farklı fiyatlandırma seçenekleri de mevcuttur. Örneğin, bir ürün anahtarının satın alınması veya doğrudan Microsoft mağazasından satın alınması gibi seçenekler bulunmaktadır.

Microsoft mağazasından satın alındığında, Windows 10 Pro sürümünün fiyatı yaklaşık 199.99 ABD Dolarıdır. Ancak, indirimler veya promosyonlar da mevcut olabilir. Bazı satıcılar, ürün anahtarı satışı için farklı fiyatlar sunabilirler ve fiyatlar ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

Windows 10 Pro sürümünün fiyatı, diğer faktörlere de bağlı olabilir. Örneğin, satın alınacak cihazın özellikleri, satın alma sürecinde seçilen seçenekler ve Microsoft tarafından sunulan ek hizmetler gibi faktörler, fiyatı etkileyebilir.

Özet olarak, Windows 10 Pro sürümünün fiyatı, satın alma seçeneklerine, satıcılara ve ülkelere göre değişebilir. Ancak, fiyatlar genellikle ülkelere ve satıcılara göre farklılık gösterir.

Windows 10 Pro Orjinal Kaç TL ?

Windows 10 Pro sürümünün orijinal fiyatı ülkelere ve satın alınan satıcılara göre değişebilir. Ayrıca, farklı fiyatlandırma seçenekleri de mevcuttur. Örneğin, bir ürün anahtarının satın alınması veya doğrudan Microsoft mağazasından satın alınması gibi seçenekler bulunmaktadır.

Türkiye'de Microsoft Store'da Windows 10 Pro sürümü, yaklaşık 1129 Türk Lirası fiyatla satılmaktadır. Ancak, indirimler veya promosyonlar da mevcut olabilir. Ayrıca, farklı satıcılar, ürün anahtarı satışı için farklı fiyatlar sunabilirler ve fiyatlar ülkeye veya bölgeye göre değişebilir.

Windows 10 Pro sürümünün fiyatı, diğer faktörlere de bağlı olabilir. Örneğin, satın alınacak cihazın özellikleri, satın alma sürecinde seçilen seçenekler ve Microsoft tarafından sunulan ek hizmetler gibi faktörler, fiyatı etkileyebilir.

Özet olarak, Windows 10 Pro sürümünün orijinal fiyatı, satın alma seçeneklerine, satıcılara ve ülkelere göre değişebilir. Ancak, fiyatlar genellikle ülkelere ve satıcılara göre farklılık gösterir.

Windows 10 Pro Nasıl İndirilir ?

Windows 10 Pro sürümünü indirmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Microsoft web sitesini açın: Öncelikle, Windows 10 Pro sürümünü indirmek için Microsoft'un resmi web sitesine gitmeniz gerekir. Aşağıdaki bağlantıya tıklayarak Microsoft'un web sitesine gidebilirsiniz:

https://www.microsoft.com/tr-tr/software-download/windows10

Windows 10 Pro ISO dosyasını indirin: Web sitesinde, "Windows 10'u İndirin" seçeneğini seçin ve ardından "Windows 10'a Şimdi Yükseltin" veya "Windows 10 ISO'yu Şimdi İndirin" seçeneklerinden birini seçin. Windows 10 Pro ISO dosyasını indirin. ISO dosyasını USB'ye veya DVD'ye yazdırın: Windows 10 Pro sürümünü indirdikten sonra, ISO dosyasını bir USB sürücüye veya DVD'ye yazdırmanız gerekir. Bu işlemi gerçekleştirmek için bir ISO yazma programı kullanabilirsiniz. Yükleme işlemini başlatın: USB sürücü veya DVD'yi cihazınıza takın ve bilgisayarınızı yeniden başlatın. Daha sonra, Windows 10 Pro yükleme işlemini başlatmak için BIOS ayarlarınızı değiştirin ve cihazınızı USB sürücüsü veya DVD'den başlatın. Kurulumu tamamlayın: Windows 10 Pro yükleme işlemi başladıktan sonra, kurulum adımlarını takip ederek Windows 10 Pro sürümünü cihazınıza yükleyin. Kurulum işlemi tamamlandığında, Windows 10 Pro sürümü yüklü olacaktır.

Özet olarak, Windows 10 Pro sürümünü indirmek için Microsoft'un resmi web sitesine gitmeniz ve ISO dosyasını indirmeniz gerekir. Daha sonra, ISO dosyasını bir USB sürücüye veya DVD'ye yazdırarak cihazınıza yükleyebilirsiniz.

Windows 10 Format Atma ve Yükleme İşlemi Nasıl Yapılır ?

Windows 10 sürümünü yüklemek, format atmak ve sürümleri seçmek için aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz:

Hazırlıklar: Öncelikle, cihazınızdaki tüm önemli dosyaları yedekleyin. Ayrıca, internet bağlantınızın stabil olduğundan emin olun. Daha sonra, Windows 10 yükleme medyası olarak kullanabileceğiniz bir USB sürücü veya DVD edinin. Windows 10 yükleme medyası hazırlama: Microsoft'un web sitesinden Windows 10 ISO dosyasını indirin ve USB sürücü veya DVD'ye yazdırın. Bunun için bir ISO yazma programı kullanabilirsiniz. BIOS ayarlarını değiştirme: Cihazınızı yeniden başlatın ve BIOS ayarlarını değiştirerek USB sürücü veya DVD'den önyükleme yapın. Windows 10 kurulumu: Windows 10 yükleme ekranını görüntülemek için cihazınızı önyükleyin. Ardından, dil ve diğer seçenekleri seçin ve "Yükseltme" veya "Temiz Kurulum" seçeneğinden birini seçin. Temiz kurulum, cihazınızdaki tüm verileri silecektir, bu nedenle yedekleme yapmanız önemlidir. Sürüm seçimi: Windows 10 sürümünü seçmek için, yükleme sırasında "Özel" seçeneğini seçin ve ardından kurulumun yapılacağı sürücüyü seçin. Daha sonra, hangi sürümü yüklemek istediğinizi seçebilirsiniz. Lisans anahtarı: Windows 10 yüklemesi sırasında, ürün anahtarınızı girmeniz gerekebilir. Windows 10, etkinleştirme için lisans anahtarı gerektirir. Kurulum tamamlama: Windows 10 kurulumu tamamlandığında, cihazınız yeniden başlatılacak ve Windows 10 işletim sistemi ile açılacaktır.

Özet olarak, Windows 10 sürümünü yüklemek için öncelikle bir yedekleme yapmanız, Windows 10 yükleme medyası edinmeniz, BIOS ayarlarını değiştirmeniz ve Windows 10 kurulumu sırasında sürüm seçiminizi yapmanız gerekir. Daha sonra, kurulum adımlarını takip ederek Windows 10'u yükleyebilirsiniz.

Windows 10 Etkinleştirme Hataları ve Hata Kodu Çözümü

Windows 10 etkinleştirme sırasında bazı hatalarla karşılaşılabilir. Bu hatalar, etkinleştirme işlemi tamamlanamadığından Windows 10'un tüm özelliklerini kullanmanıza engel olabilir. İşte bazı yaygın Windows 10 etkinleştirme hataları ve hata kodları:

Hata Kodu 0xC004C008: Bu hata kodu, Microsoft'un etkinleştirme sunucularına bağlanamadığınız anlamına gelir. İnternet bağlantınızı kontrol edin ve daha sonra yeniden deneyin. Hata Kodu 0xC004F074: Bu hata kodu, etkinleştirme sunucusundan bir yanıt alınamadığı anlamına gelir. Bu hata genellikle bir doğrulama hatasından kaynaklanır. Microsoft hesabınıza giriş yapın ve Windows 10 sürümünüzü doğrulayın. Hata Kodu 0x803F7001: Bu hata kodu, Windows 10 etkinleştirme sunucusuna bağlanırken bir sorun oluştuğunu gösterir. Sorunu çözmek için Windows 10'un etkinleştirme işlemini birkaç kez tekrarlayın. Oppo, Samsung ve Huawei telefonlarda kallavi indirim yapıldı! Türkiye’den yerli üretim hamlesi… Hata Kodu 0xC004C003: Bu hata kodu, Windows 10'un etkinleştirme sunucusuna bağlanırken bir sorun oluştuğunu gösterir. Bu hata genellikle bir ürün anahtarının geçersiz olduğunu veya birden fazla cihazda kullanıldığını gösterir. Ürün anahtarınızı doğrulayın veya yeni bir ürün anahtarı satın alın. Hata Kodu 0xC004F050: Bu hata kodu, etkinleştirme sunucusuna bağlanırken bir sorun oluştuğunu gösterir. Bu hata genellikle bir ürün anahtarının geçersiz olduğunu gösterir. Ürün anahtarınızı doğrulayın veya yeni bir ürün anahtarı satın alın. Hata Kodu 0x8007007B: Bu hata kodu, ürün anahtarınızın doğru olmadığını gösterir. Ürün anahtarınızı doğrulayın veya yeni bir ürün anahtarı satın alın.

Özet olarak, Windows 10 etkinleştirme işlemi sırasında birçok hata kodu oluşabilir. Hata kodlarının anlamlarını anlamak ve sorunu çözmek için, hata kodunun neden kaynaklandığını belirlemek ve önerilen çözümleri uygulamak önemlidir.