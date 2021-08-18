Apple, Gravür Servisini Sansürledi

Citizen Lab, yeni bir iPhone, iPad veya başka bir Apple cihazına bir şeyler kazımak isteyen müşteriler için kurulan filtreleri araştırdığını söyledi.

Apple'ın sadece Çin anakarasında değil, Hong Kong ve Tayvan'da da geniş bir sansürlü kelime listesi vardı.

Apple, sistemlerinin "yerel yasalara ve geleneklere saygı gösterilmesini sağladığını" söyledi.

Baş gizlilik sorumlusu Jane Horvath, raporunun yayınlanmasından önce CitizenLab'a verilen bir mektupta, "Apple'daki her şeyde olduğu gibi, gravür süreci değerlerimiz tarafından yönetiliyor" dedi.

Gravür servisi, "kaba veya kültürel olarak duyarsız olan, şiddeti teşvik olarak yorumlanabilecek veya yerel yasalara, kurallara ve düzenlemelere göre yasa dışı kabul edilebilecek" ifadelerin yanı sıra ticari markalı ifadelere izin vermemeye çalıştı.

Ancak CitizenLab, Apple'ı "düşüncesizce ve tutarsız bir şekilde seçilmiş anahtar kelime listelerine" sahip olmakla suçluyor.

Teknoloji ve insan hakları alanındaki çalışmalarıyla tanınan Toronto Üniversitesi'ndeki bir araştırma grubu olan CitizenLab, Apple'ın Çin'deki App Store'unun sansürü hakkında daha önce araştırma yapıldığını söyledi.

Ancak şimdiye kadar yalnızca gravürlerin reddedildiğine dair anekdot raporları vardı, dedi.

Yeni raporu, altı farklı bölgede, esas olarak ırkçı veya cinsel kelimeler gibi rahatsız edici içerikle ilgili 1.100'den fazla filtrelenmiş anahtar kelime buldu.

Ancak kuralların tutarsız bir şekilde uygulandığını ve Çin için çok daha geniş olduğunu iddia ediyor.

"Çin anakarasında, Apple'ın Çin liderliğine ve Çin'in siyasi sistemine, muhaliflerin ve bağımsız haber kuruluşlarına geniş referanslar ve dinler, demokrasi ve insan haklarıyla ilgili genel terimler dahil olmak üzere siyasi içeriği sansürlediğini gördük" diyor.

Rapor ayrıca, sansürün hem Hong Kong hem de Tayvan pazarlarına "kanadığını" iddia ediyor.

Rapora göre;

-1.045 anahtar kelime Çin anakarasında engellendi

-Hong Kong'da 542

-Tayvan'da 397

Buna karşılık, Japonya, Kanada ve ABD'de 170 ile 260 arasında filtrelenmiş kelime vardı.

Hong Kong'da bazı siyasi muhaliflerin isimleriyle birlikte "şemsiye devrim", demokrasi yanlısı hareket ve basın özgürlüğüne atıfta bulunan ifadeler engellendi.

Raporda Tayvan'da, Başkan Mao Zedong gibi tarihi şahsiyetler de dahil olmak üzere Çin'in iktidardaki Komünist Partisi'nin kıdemli üyelerinin filtrelendiği tespit edildi.

Hong Kong, Çin'in özel idari bölgesi olarak bilinen bölgedir.Eski İngiliz kolonisi Çin'in bir parçası ama özel ilkelerle yönetiliyor ve yüksek derecede özerkliğe sahip.

Bu arada Tayvan kendi kendini yönetiyor, ancak Pekin onu bir gün anakara Çin ile yeniden birleşecek olan ayrılıkçı bir isyancı eyaleti olarak görüyor.

Raporda, "Bu sansürün çoğu, Apple'ın Hong Kong'daki yasal yükümlülüklerini aşıyor ve Tayvan'daki içeriğin siyasi sansürü için yasal bir gerekçe olmadığının farkındayız" diyor.