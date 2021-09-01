Windows 11 Tüm Kullanıcılara Geliyor! Windows 11 Ne Zaman İndirilebilecek

Microsoft geçtiğimiz günlerde yayınladığı blog yazısında yeni işletim sistemi Windows 11’in ne zaman tüm kullanıcılara açılacağını açıkladı. Söz konusu blog içerisinde yer alan bilgilere göre tarihler 5 Ekim’i gösteriyor.

5 Ekim tarihinde tüm kullanıcılara açılacak olan Windows 11 hail hazırda Windows 10 kullanan kullanıcıların ücretsiz şekilde geçebilmesine olanak sağlayacak. Kullanıcılara “update” yolu ile gelecek olan güncellemeyi sadece ISO dosyasını indirerek kurmak da mümkün durumda.

Bir süredir Windows Insider kullanıcıları tarafından test edilen Windows 11 beta sürümü, kararlı hali ile 5 Ekim de tüm kullanıcılara açılacak.

Daha Minimal Daha Kullanışlı

Microsoft tarafından yapılan açıklamalara göre gelecek olan Windows 11 sürümü önceki sürümlere göre daha kullanışlı ve daha minimal tasarımlara sahip olacak. İşletim sistemi sistem gereksinimleri açısından yeni nesil sistemlere hitap ediyor olsa da gereksinimleri altında çalışacağı söylentiler içinde.

Grafik yapısında değişikliğe giden Microsoft, yeni Windows 11 içinde DX 12 HDR’nin kullanacağını açıkladı. Daha dinamik grafiklere izin veren bu işletim sistemi oyunlarda ekstra performans alınmasına izin verecek.

Windows Insider programında yer alan ve Windows 11 deneyimi yaşayan kullanıcılar, oyunlarında 10 ila 20 FPS arasında artış gördüklerini dile getirmiş durumda.

Windows 11 Sistem Gereksinimleri Nelerdir?

Her ne kadar hafif bir işletim sistemi olacağı söyleniyor olsa da söz konusu işletim sistemini stabil bir şekilde çalıştırabilmek için karşılanması gereken bazı sistem gereksinimleri bulunuyor. Peki, Windows 11 sistem gereksinimleri nelerdir?

İşlemci Hızı ve Gücü: 1GHz ve üzeri işlemci hızı, 2 veya daha fazla çekirdek sayısı. 64- Bit veya SoC

Ram Bellek Gücü: 4GB ve Üzeri

Depolama Alanı: 64GB ve Üzeri

Üretici Yazılımı: UEFİ veya Güvenli Önyükleme

TPM Sürümü: TPM 2.0

Ekran Kartı: WDDM 2.0 sürüsü ile DX 12 ve üzeri ile uyumlu.

Windows 11 sistem gereksinimleri bu şekilde. Ancak bunun yanı sıra sisteminizi doğrudan test ederek Windows 11’e hazır mı değil mi öğrenebilirsiniz. Buraya tıklayarak Pc Health Check isimli programı bilgisayarınıza kurabilir ve testler sonrasında Windows 11 uyumluluğunu kontrol edebilirsiniz.