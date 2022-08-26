Instagram Hesap Kapatma ve Hesap Silme İşlemi En Kolay Şekilde Nasıl Yapılır?

Dünya genelinde en popüler sosyal medya uygulamaları arasında yer alan Instagram milyonlarca kullanıcıya sahip. Pek çok kişi bu uygulamayı fotoğraf ve video paylaşımında tercih ederken bazı durumlarda ise çeşitli nedenler dolayısıyla Instagram hesabı kapatma ve Instagram hesap silme gibi işlemlerin yapılması gerekli olabiliyor.

Kalıcı Instagram kapatma ve Instagram hesabı geçici silme sebepleri arasında veri güvenliği ise en çok dikkat çeken konu olarak teknoloji gündeminde yer aldı. Peki Instagram hesabı nasıl kapatılır, Instagram hesap kapatma linki nedir? Kalıcı ve geçici olarak Instagram hesabı kapatma ve hesap silme işlemi ile ilgili adımları sizler için haberimizin devamınında yazdık.

Belirli noktaların Instagram hesap silme ve Instagram kapatma işlemi gerçekleştirmeden önce bilinmesi gereklidir. Geçici bir işlem olan Instagram hesap kapatma işlemi kalıcı olmamaktadır. Instagram hesabı kapatma linkine tıklanılması ardından istenildiği durumda hesap yeniden açılabilir ve kullanıma hazır bir hale gelebilir. Diğer taraftan Instagram hesabı silme linki üzerinden gerekli işlemlerin yapılması ardından hesap daha aktif bir hale getirilemez.

Instagram kapatma ifadesi kullanılan Instagram hesabını geçici olarak kapatma durumunu anlatmaktadır. Instagram kapatma Instagram dondurma veya geçici olarak kapatma ismi ile de tanınır. Bunun aksine Instagram silme ise hesabın kalıcı olarak kapatılması olarak bilinmektedir. 1 ay içerisinde hesabın silinmesi sonrasında girişin yapılmadığı durumlarda hesap kalıcı olarak silinecektir.

Instagram hesabı geçici nasıl kapatılır, geçici Instagram hesabı kapatma yolları nelerdir?

Mobil tarayıcı ya da bilgisayar üzerinden Instagram kapatma işlemi yapılabilir fakat akıllı telefonlarda bulunan uygulama üzerinden Instagram hesabı geçici kapatma işlemi gerçekleştirilemez. Daha önceden Instagram'a giriş yapıldıysa hesabını geçici olarak kapat seçeneğine tıklanır ve bu şekilde işleme başlanılır. Girişin sağlanmadığı durumda ise Instagram'a kullanıcı bilgileri girilerek giriş yapılması gerekir. Açılan ekranda aşağıya inilip sağ alt bölümde bulunan hesabıma geçici olarak kapat seçeneğine tıklanır.

Instagram hesabı silinir mi, Instagram hesabı nasıl silinir?

Profil, videolar, fotoğraflar, beğenmeler, takipçiler ve yorumlar Instagram hesabının silinmesi durumunda kalıcı olarak gidecektir. Fakat kişilerin biraz ara vermek istemesi durumunda ise Instagram hesabı geçici olarak kapatılabilir.

Hesabın geçici olarak kapatıldığı durumlarda fotoğraflar, profil, beğenmeler ve yapılan yorumlar tekrar giriş yapılarak Instagram hesabı tekrardan etkinleştirilene kadar gizli olacaktır. Yalnızca bir mobil tarayıcı ya da bilgisayar kullanılarak Instagram hesabı kapatılabilecektir.

Instagram hesabının silinmesinin talep edilmesinden 30 gün sonra tüm bilgiler ve hesap bilgilerin geri getirilemeyeceği şekilde kalıcı olarak kapatılacaktır. 30 günlük dönemde uygulamayı kullanan diğer kişiler ise içeriklere erişemeyecektir. Silme sürecinin tamamlanması başladıktan sonra 90 güne kadar çıkabilir. Bunun yanı sıra içeriklerin kopyaları ise 90 gün sonrasında yazılım hatası veri kaybı ya da bir afet durumlarında kurtarma amacıyla kullanılan yedek depolama alanında kalabilir.

Instagram nedir, kaç yılında ve ne zaman kuruldu?

Ücretsiz olarak sosyal medya fotoğraf ve video paylaşma uygulaması olan Instagram, 2010 yılında ekim ayında kurulmuştur. 2017 senesinin Ekim ayında 800 milyon kullanıcısı bulunan Instagram her geçen yılda kullanıcı sayısını giderek arttırmaya devam etmektedir.

Uygulama hakkında 2018 senesinde San Francisco'da düzenlenen etkinlikte Instagram'ın kullanıcı sayısının 1 milyara ulaştığı açıklanmıştır.