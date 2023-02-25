Whatsapp’tan artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı güncelleme! Bundan sonra herkes görecek!

Bundan sonra herkes görecek! Whatsapp’tan artık hiçbir şeyin eskisi gibi olmayacağı güncelleme! Whatsapp son güncelleme ile grup mesajlaşmalarında yeni bir özelliği tanıtıyor. Bildiğimiz gibi önceden grup mesajlarında bizim hesabımızda ekli olmayan kişiler bize mesaj attığında profil fotoğrafları gözükmüyordu. Güncelleme ile artık grup sohbetlerinde numarası ekli olmayan kişilerin de profil fotoğrafları görüntülenebilecek.

Güncelleme ile birlikte mesaj gönderen kişinin fotoğrafı da görünecek. Böylece grup sohbetlerinde karşıdaki kişi daha kolay tanınacak. Bu durum güvenlik açısından artı bir özellik niteliğinde.

Whatsapp güncelleme yaparken iki özellik daha getiriyor. Bu özelliklerden biri şu: Bildiğimiz gibi uygulamada önceden silmek istediğimiz mesaj için iki seçenek mevcuttu. ‘Benden sil’ ve ‘Herkesten sil’. Yalnız herkesten silmek istediğiniz mesajı kazara ‘benden sil’ yaptığınızda bunu geri alamıyordunuz.

Whatsapp güncellemesi ile kazara ‘benden sil’ seçtiğiniz mesajı birkaç saniye içinde geri alabileceksiniz. İlk kez İOS beta sürümünde kullanılan son güncelleme test aşamasından sonra kullanıcılara sunulacak.

Uygulamanın son güncellemesi ile gelen diğer özellik ise ‘mesaj sabitleme’. Bu özellik sayesinde sabitlediğiniz mesajları sohbetteki diğer herkes görüntüleyebilecek. Rakip mesajlaşma uygulamalarında da bulunan bu özellik oldukça kullanışlı olacak gibi gözüküyor.

Son güncelleme oldukça ses getireceğe benziyor. Whatsapp’tan yeni özellikler güvenlik ve kullanış rahatlığı açısından kullanıcılar arasında tartışmaya sebep olacak gibi görünüyor.

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