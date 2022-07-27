Kan ve İdrar Tahliline Son! Artık Gözyaşından Hastalık Tespit Edilecek

Gözyaşı, gözlerimizin işlevini doğru yapması için doğal olarak salgıladığımız bir sıvıdır. Duygularımızın kontrolünü sağlayan beynimizin bir tepkisi olarak döktüğümüz bu gözyaşlarını veya duygusal bir nedeni olmayan bir göz yaşarmasını soğan doğrayarak da deneyimleyebilirsiniz. Ancak bilim adamları gözyaşının yalnızca duygusal değil fiziksel sağlığımızın bir göstergesi olabileceğini ve gözyaşının hastalıkları tespit etmek için kullanılabileceğini söylüyor.

ACS Nano’da yayınlanan bir bilimsel araştırmaya göre araştırmacılar vücudumuzun hücresel sinyallerinin gözyaşı adı verilen küçük bilgi keselerinde iletildiğini keşfettiler. Wenzhou Tıp Üniversitesi tarafından iTEARS ismini verilen çalışmada, insanların hastalıklarının yüksek oranda kesinliğe sahip olması ve kolay tespit edilmesi amaçlanıyor.

Deneyde, araştırmacılar çeşitli kişilerde birkaç damla gözyaşı topladı. Toplanan numuneler bu tarz çalışmalar için kullanılan, örnekleri filtreleyebilen ve bulguları okuyabilen cihaza yerleştirildi ve 5 dakika içinde sonuç elde edildi. Alınan sonuçlarda gözyaşlarında bazı belirgin desenlerin bulunduğu ortaya çıktı.

Uzmanlar, Hızlı İzolasyon Sistemleri ile Birleştirilmiş Gözyaşı Eksozomları Analizi – iTEARS projesi sayesinde hastalık tespitlerinde insan gözyaşı kullanılabilmesinin önü açılacağını ve bu yöntemin kan ve idrar testleri gibi yaygın olarak kullanılabileceğini ön görüyor. iTEARS yöntemiyle diyabet hastalarına ışık tutulması amaçlanıyor. Diyabetin evrimini takip edebilecek olan bu yöntem bilim dünyasının adeta odağı oldu.

Araştırma yazarlarından biri olan Luke Hee, gözyaşından hastalık tespit etmeye yönelik çalışmalarını ilerletmeye devam edeceklerini söyledi. Çalışmalar olumlu bir şekilde devam ederse başta depresyon olmak üzere çeşitli zihinsel hastalıkları tespit etmek için bile kullanılabileceği ifade edildi.

ACS NEDİR?

Haberimizde yer alan ACS yani Amerikan Kimya Derneği, kar amacı gütmeyen ve ABD Kongresi tarafından yetkilendirilmiş bir organizasyondur. Çeşitli kimya çalışmalarını tüm dünyanın yararına yürütmektedir. Bilimsel literatürde en çok alıntı yapılan kaynaklar arasında yer alan bu organizasyon son derece güvenilirdir.