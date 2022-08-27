Aynı WhatsApp İki Telefonda Nasıl Kullanılır, Nasıl Açılır?

WhatsApp hesabının mevcut teknoloji gelişmelerinde güncel olarak iki farklı cihaz üzerinde kullanılması mümkün olmamaktadır. Diğer taraftan konu ile ilgili ortaya atılan iddialara göre kısa süre içerisinde WhatsApp'a iki farklı telefondan erişim sağlanabileceği yönünde bilgilere ulaşıldı. Peki WhatsApp iki farklı telefondan açılır mı, iki cihazda aynı WhatsApp kullanılır mı, nasıl kullanılır? Sizler için haberimizin devamında WhatsApp uygulaması hakkında merak edilenleri ve aynı WhatsApp hesabının iki farklı telefonda kullanılıp kullanılamayacağını yazdık.

WhatsApp hakkında yapılan son açıklamalara göre uygulamaya iki farklı cihaz üzerinden girmenin mümkün olacağı yönünde ifadeler kullanıldı ve kısa süre içerisinde akıllı telefonlara bu uygulamanın geleceği yönünde açıklamalar yapıldı. Hem iOS hem de Android sistemde geçerli olacak olan sistem ile ilgili detaylı bilgiler WhatsApp uygulaması hakkında paylaşıldı. Konu hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi fakat çift cihazda aynı hesabın çalışabilmesinin güncel bir sızıntı olarak yayıldığı yönünde açıklamalar yapıldı.

Tek bir cihazda WhatsApp hesabının yalnızca bir numara ile doğrulanabildiği biliniyordu. Yine de çift sim kartlı bir telefon kullanılıyorsa tek numara ile WhatsApp hesabı için doğrulama yapılması gerekmektedir. Tek WhatsApp hesabına ise iki numara ile sahip olunması henüz mümkün olmamaktadır. Mevcut WhatsApp hesabı ile telefonlar arası sıklıkla geçiş yapmaya çalışıyorsanız WhatsApp'ı yeniden doğrulama işleminde bir süre sonra engellenmeniz olası bir durumdur. Telefon numaraları arasında ve farklı cihazlar arasında sıklıkla geçiş yapılmaması tavsiye edilmektedir.

Yakında WhatsApp'ın 3 yeni gizlilik özelliği yayınlamayı planlandığını duyuran Mark Zuckerberg 2 hafta önce beklenen açıklamayı yapmıştı. Açıklanan özellikler arasında çevrimiçi olmayı kimlerin görebileceğini yönetme yeteneği, grup katılımcıları ve ekran görüntüsü engelleme yönünde özellikler yapılacak olan güncellemeler olarak açıklanmıştı. Konu hakkında edinilen yeni bilgilere göre gizlilik hakkında en önemlilerinin şimdi masaüstüne de geleceği ifade edildi.

Açıklanan özelliklerin hala geliştirilme aşamasında olduğu belirtilirken bir kısmının ise hazır olduğu açıklandı. Masaüstü iOS ve Android için WhatsApp'ın bu ayarı ayarladığı zaman WhatsApp uygulaması üzerinde çevrimiçi olunduğunda yalnızca seçili olan kişilerin görebileceği belirtildi.

Aynı anda tüm platformlara girecek olan özelliğin masaüstü için de sunulacağı açıklandı ve bu özelliğin her yere bölgesel olarak aynı anda geleceği ifade edildi. Her bölge gibi ülkemize de eş zamanlı olarak sunulacak olan bu özellik merak ve heyecan içerisinde bekleniyor.

Gruplar için de yeni özellikler almaya devam eden WhatsApp uygulaması popülerliğine popülerlik katmak için yeni güncellemeleri kullanıcılar karşısına çıkaracak. Artık kimin mesaj attığını daha rahat bir şekilde anlamak için uygulamanın mesajı gönderen kişinin profil fotoğrafını göstereceği belirtildi. Grup sohbetlerinde WhatsApp'ta profil fotoğrafının görüneceği ifade edildi.

WhatsApp için belirtilen özellik halihazırda Telegram ve iMessage gibi mesajlaşma servislerinde de bulunmaktadır. Hem kişisel bir deneyim fırsatı sunan hem de karışıklığı engelleyecek olan grup katılımcılarının profil fotoğrafını gösterme, kısa süre içerisinde uygulamaya gelecek. Bunun yanı sıra iOS kullanıcıları için yeni tasarım değişikliğinin test edildiği belirtildi ve bu durumun henüz geliştirilme aşamasında olduğu ifade edildi. Bu sebeple yeni tasarım değişikliğinin uygulama kullanıcıları tarafından kullanmaya hazır olmadığı da açıklanan bilgiler arasında yer aldı.