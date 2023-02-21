Ekşi Sözlük Kapatıldı mı, Çöktü mü? Ekşi Sözlük Erişim Engeli Yedi!

6 Şubat 2023 tarihinde ülkemizde meydana gelen depremden sonra yapılan paylaşımlar sebebiyle sık sık eleştirilen ve dezenformasyonun yayılmasına neden olduğu düşünülen Ekşi Sözlük’e bu akşam erişim problemi yaşanıyordu. Kullanıcılar Ekşi Sözlük’e neden girilmiyor diye merak ederken BTK’dan açıklama geldi.

Ekşi sözlük kapandı mı ya da erişim engeli mi geldi sorularına nihayet yanıt verildi. Kahramanmaraş depremi ile ilgili dezenformasyona sebep olduğu iddia edilen Ekşi Sözlük provokatif yayınlar ve iftiraya dayalı yanlış yönlendirmeler yaptığı gerekçesiyle erişime kapatıldı.

Milyonlarca kullanıcıya sahip olan ve insanların fikirlerini özgürce dile getirebildiği bu platformda her konu hakkında paylaşımlar yapılıyordu. Özellikle son zamanlarda ülkemizde yaşanan depremde krizin yönetilememesi ile ilgili sıkça eleştiri geliyordu. Yapılan eleştirilerin iftira olduğunu, halkı galeyana getirdiğini düşünen kişiler tarafından site çokça şikayet alıyordu.

EKŞİ SÖZLÜK’E ERİŞİM ENGELİ GETİRİLDİ

BTK tarafından az önce yapılan açıklamada, Ekşi Sözlük ile ilgili erişim engeli kararı alındığı belirtildi. Hem BTK’nin internet sitesi üzerinden hem de Ekşi Sözlük’ün ana sayfasında söz konusu karar duyuruldu. Yapılan duyuruda Ekşi Sözlük’ün 21/02/2023 tarihli ve 490.05.01.2021.-100029 sayılı Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu kararıyla erişime engellendiği söylendi.

EKŞİ SÖZLÜK SATILDI MI?

2019 yılında Ekşi Sözlük’ün Acun Ilıcaya veya Demirören’e satıldığı iddiaları yer alıyordu. Ancak sözlük yönetimi bu iddiaların asılsız olduğunu belirtti.

EKŞİ SÖZLÜK NEDİR, KİMİN?

Ekşi Sözlük, Sedat Kapanoğlu tarafından 1999 yılında “Sourtimes” adlı sitenin bir parçası olarak kuruldu ve "Kutsal bilgi kaynağı" sloganı ile vatandaşların erişimine açıldı. Kullanıcılar tarafından oluşturulan içeriklerin paylaşıldığı site, çeşitli konularda bilgi, deneyim ve görüşleri içeren entrylerin yer aldığı bir platformdur. Başlangıçta sadece popüler kültürle ilgili başlıklar içeren site, zamanla çok çeşitli konularda içerik barındırmaya başlamıştır. Ekşi Sözlük'ün öne çıkan özelliği, kullanıcıların kendi yorumlarını, deneyimlerini ve düşüncelerini özgürce paylaşabilmeleridir. Site aynı zamanda, toplumsal konular, siyasi gelişmeler, teknoloji, sanat, edebiyat, müzik, spor, yemek ve seyahat gibi konulara da yer vermektedir.

Siteye kayıtlı kullanıcıların çeşitli başlıklardaki yorumlarını içeren bir katılımcı sözlük olan Ekşi Sözlük, ülkemizdeki katılımcı sözlükler arasında en fazla toplam ve aylık tanım yapılan site olarak bilinmektedir. Kullanıcıların fikirlerini özgürce paylaşabildiği bu platformun 2017 yılında, Ekşi Sözlük resmi mobil uygulaması hem iOS hem de Android için yayınlanmıştır. 2020 yılında iOS uygulaması güncellendi ve birçok özellik eklendi. 7 Nisan 2020'de Ekşi Sözlük, yazarların entrylerine 10'a kadar görsel ekleyebilecekleri bir özellik olan görsel yükleme özelliğini duyurdu. Ekşi Sözlük’e daha önce çokça kez dava açılmış ve erişim engellenmiştir.

SEDAT KAPANOĞLU KİMDİR?

21 Aralık 1976 yılında Eskişehir’de doğan Sedat Kapanoğlu, Ekşi Sözlük adlı web sitesinin kurucusu ve eski yöneticisidir. Ayrıca sözlükte SSG adlı kullanıcı adıyla da yazarlık yapmaktadır. 2015 senesinde yöneticilik görevini bırakmıştır.