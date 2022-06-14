Doğduğunuz Aya Göre Burçlarınız Sizi Nasıl Etkiliyor?

Bize neler anlatıyor ve en önemlisi bizi neler bekliyor. Gelin bakalım.

KOÇ (21MART-20 NİSAN)

Gücünüz oldukça yüksek. Her konuda en iyisi olamazsın ama çabaların taktire şayet sevgili koç. Bulunduğun ortamda her zaman en iyi olma çaban seni karakter olarak ta mevki olarak ta yükseltiyor. Devam etmelisin bu gidişata.

BOĞA(21 NİSAN-20 MAYIS)

Galiba en sevdiğiniz meslek avukatlık olmalı. O kadar muhalefet o kadar savunmacısınız ki size yakışan en güzel meslek bu olmalı. Biraz daha sakin olmalı yerinizde durmalısınız başkalarını için bu kadar çaba harcamanız kendinizi unutturdu adeta.

İKİZLER (21 MAYIS-21 HAZİRAN)

Uzun zamandır beklediğiniz fırsat kapıda. Çabalarınız sonuç vermeye başladı artık harekete geçmenin zamanı geldi. Evet, çok beklediniz. Artık parasal sıkıntılarınız az da olsa sona erecek. Ailenizle huzurlu bir akşam yemeği yiyebilirisiniz.

YENGEÇ (22 HAZİRAN-22 TEMMUZ)

Bugün uzaklardan beklediğiniz kişi gelecek. Bugün sizin gününüz olabilir. Ama işleri biraz benliğinize çevirmek çevrenizdekileri rahatsız edebilir. Bu mutluluk kısa sürmesin. Paylaşmak bu aralar sizden uzak bir kelime gibi görünüyor.

ASLAN(23 TEMMUZ-23 AĞUSTOS)

Bu aralar ağzınızdan çıkanı kulağınız duymuyor. Size söylenenler size diken gibi batıyor. Bu yüzde oldukça kırıcı bir tavır sergiliyorsunuz. İçinizdeki kalp taş değil aslında çok merhametli bir melek var ama zayıf görünmekten kaçınıyorsunuz. Bu yüzden duvarlarınız var.

BAŞAK(24 AĞUSTOS-23 EYLÜL)

Bugün aile günü olsun. Çocuklarınızla veya partnerinizle geçireceğiniz güzel bir gün sizi bekliyor. Konuşulmayan kalmamalı bütün sırlar dökülmeli. Eteğinizde ki taşları dökme zamanı geldi gibi. Aile her şeydir değil mi sevgili başak.

TERAZİ(24 EYLÜL-23 EKİM)

Özgüven tavan yaptı bu aralar. Bu yüzden büyük adımlar atmayı planlıyorsun. Birkaç kişinin yardımıyla da işleri daha iyi yürütebilirsin. Maddi sıkıntılarında azaldı artık bu yüzde ileriye dönük planlara başlayabilirsin.

AKREP(24EKİM-22 KASIM)

Güven arayışı içindesiniz. Kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Ama öyle değil ki bunu sende biliyorsun sevgili akrep. Sen gerçekten d-sadık bir dost sadık bir partnersin. İşte bu yüzden yalnız ve güvensiz hissetmen gibi kuru hisler seni sadece yıpratır.

YAY(23 KASIM-21 ARALIK)

Çalışmak ve çalışmak. Artık sıkıldın. Tıpkı bir yay gibi gerilip ta en uzaklara gitmek istiyorsun. Yayından uzak bir ok olmaz olamaz bilirsin. Bu yüzden sen ve ailen bir bütünsünüz. Sen ailenden uzak duramazsın. Ama 1 haftalık tatil ya da dağ tırmanışı sana oldukça iyi gelebilir. Denemelisin.

OĞLAK(22 ARALIK-20 OCAK)

Bugün en yakınızla veya partnerinizle tartışma içinde bulunabilirsin. Bunun tek sebebi senin susman ve susman sonucu oluşana yanlış anlaşılmalar. Bence artık her şeyi açığa koymalısın. İçindekileri rahat rahat anlatmalı yanlış anlaşılmalar son bulmalı. Nadir yapınız sizi daha kırılgan yapıyor. Bu yüzden fazla toplumsallaşmasanız daha iyi olur.

KOVA(21 OCAK-19 ŞUBAT)

Satürn bu aralar size sinyaller veriyor bu yüzden alacağınız büyük çaplı kararlara dikkat etmelisiniz. Yurtdışı ve şehir dışındaki seyahatinizi tekrar gözden geçirmeli bu süreyi biraz daha erteleyebilirsiniz. Ailenize biraz daha zaman ayırmalısınız. Eşinizin size ihtiyacı var. Siz çok iyi bir dinleyicisiniz bunu unutmayın.

BALIK(20 ŞUBAT-20 MART)

Neptün gezegeni balığın yıldızını oldukça etkiliyor. Bu yüzden sinirlerinize oldukça hâkim olmalısınız. çeverenizle konuşurken biraz daha alçak ses tonuyla konuşmalı biraz daha güzel sözler söylemelisiniz. Bence bu aralar konuşmak yerine siz dinlemeye devam edin. Size dinlemek yakışıyor sevgili balık.