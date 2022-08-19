Twitter Akışı Nasıl Kontrol Edilir?

Teknoloji gündeminde yer alan sosyal ağ Twitter, zaman akışını yenilemek ve tazelemek için önemli tüyoları paylaştı. Sizler için haberimizin devamında sosyal ağda yaşanan yeni gelişmeleri takip ederken ilgilendiğiniz konuşmaları ve konuları bulup bağlantı kurmanızı kolaylaştıracak durumları detaylı bir şekilde yazdık.

Yaz mevsimi sadece ruhu ve bedeni değil bunun yanı sıra sosyal ağlarda da zaman akışını yenilemenin ya da sıfırlamanın zamanı anlamına geliyor. Sıcak havalar henüz gelmeden bahar temizliği yapıldığı gibi zaman akışlarında da belli dönemlerde kullanıcıların temizlik yapması gerekebiliyor. Twitter bu doğrultuda zaman akışını yenilemek ve tazelemek için tüyoları açıklarken merak edilenleri de yanıtladı. Sizler için haberimizin devamında Twitter akışının kontrol edilmesi hakkında detaylı bilgileri yazdık.

Zaman akışını yenilemek için yapılması gereken ilk adım nezaketen geri takip edilenleri ve artık ilginizi çekmeyen durumları gözden geçirmek olacaktır. Twitter diğer hesapları artık takip etmeyi bıraktığınızda bildirim göndermez. Bunun yanı sıra Twitter herhangi bir hesabı engellemeden istenilen zamanda sizi takip etmesini de engelleyebilir.

Kişilerin kendi listelerini oluşturması da haber almak istenilen kişiler netleşmiş ise gerekli olan bir durumdur. Bunu yapmak zaman akışında görülen tweet'lerin özelleştirilmesi olanak tanınmaktadır. Bunun yanı sıra anasayfa zaman akışının en üstüne favori listelerde sabitlenebilir ve bu durum en önemli hesaplardan gelen tweet'lerin kaçırılmamasına yardımcı olur.

Twitter bu sosyal ağı nasıl kullandığımıza bağlı olarak beğenebileceğinizi düşündüğü bazı konuları tavsiye edebilmektedir. Önerilerin doğru olması durumunda onları takip etmek gerekir.

Bir grup arkadaşınız ile düzenli olarak etkileşimde bulunuyorsanız bile bazı konuşmaların herkes için olmadığı unutulmamalıdır. Twitter'daki özel yerler olan topluluklar fikir alışverişinde bulunmak ve önemsediğiniz şeyler hakkında konuşmak için sizinle aynı fikirde olan diğer insanlarla bağlantı kurabilmek için güzel bir yerdir.