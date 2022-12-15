Call of Duty: Modern Warfare 2, Ücretsiz Oluyor. Popüler Oyunu Bedava Oynayın !

Dev oyun şirketi Actvision en yeni oyunlarından birisi olan Call of Duty: Modern Warfare 2'yi ücretsiz oynanabilir hale getirme kararı almıştır. Amerika'nın 2022 yılında en çok satılan oyunu sadece Çok Oyunculu Modu, bugün başlayacak ve toplamda 5 gün boyunca kampanya devam edecektir. Oyuncular bu süreçte, Call of Duty: Modern Warfare 2'nin çok oyunculu ortamını hiç para ödemeden ücretsiz olarak oynama fırsatı yakalayacaklar. Şirketin yaptığı açıklamada önemli detayları sizler için hazırladık:

Call of Duty: Modern Warfare 2, 15 Aralık saat 21:00'de (TSİ) ücretsiz hale gelecektir. Bu kampanya, 19 Aralık'a kadar devam edecektir. Oyuncular, bu süreçte Call of Duty: Modern Warfare 2'nin bazı modlarına ve haritalarına erişebilecekler. Ücretsiz oynanabilir sürüm, hikaye modunu içermiyor. Kampanyadan faydalanan oyuncular, sadece çevrimiçi modları oynayabilecekler.

Call of Duty: Modern Warfare 2 hangi modlar ve haritalarda ücretsiz olarak oynanacak ?

Call of Duty: Modern Warfare 2 için başlatılan kampanya, oyundaki 4 çevrimiçi oyun modunu kapsayacak.

Bu modlar Team Deathmatch, Kill Confirmed, Domination ve Hardpoint olacak.

Oyuncular, bu modlara Shipment, Farm 18 veya El Asilo isimli haritalar üzerinden erişebilecekler.

Kampanya, bu modları ve haritaları ücretsiz oynanabilir hale getiriyor.

Oyuncular bu modları ve haritaları, sadece çevrimiçi olarak oynayabilecekler.

Call of Duty: Modern Warfare 2 nasıl ücretsiz oynanır ve nasıl kurulum yapılır ?

Call of Duty: Modern Warfare 2, bir video oyunudur ve bir bilgisayar veya konsol üzerinden oynanır. Öncelikle oyunu indirmeniz gerekecektir. Daha sonra oyunu kurarak ve oyunun kurallarını anladıktan sonra oyunu oynayabilirsiniz. Oyunu oynamak için ayrıca bir internet bağlantısına da ihtiyaç duyulmaktadır. Eğer oyun hakkında daha fazla bilgiye ihtiyaç duyuyorsanız, oyunun kurulum ve oynanış talimatlarını takip edebilirsiniz. Nasıl Ücretsiz olarak oynanacak: