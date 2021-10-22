Elon Musk'ın Tesla'sı Rekor Satış ve Kar Bildirdi

Gelirler, yılın üçüncü çeyreğinde 12 ay önceki 8.77 milyar dolardan 13.76 milyar dolara yükseldi. Milyarder girişimci Elon Musk tarafından yönetilen şirket, 1,6 milyar dolar net kar açıkladı ve 241.391 otomobil sattı. Tesla, "Şimdiye kadarki en iyi net gelirimizi, faaliyet kârımızı ve brüt kârımızı elde ettik" dedi.

Firma, Çin'in ana ihracat merkezi olmaya devam ettiğini ve dünya çapındaki standart araçlarında farklı tipte bir pil çıkarmayı planladığını söyledi. Reuters'in bildirdiğine göre, yeni lityum demir fosfat piller geleneksel pillerden daha ucuz ancak daha düşük menzil sunuyor. Analistler, bunun maliyetleri düşürmeye ve parça eksikliklerini gidermeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Tedarik zinciri sorunları

Tesla, fabrikalarını çalışır durumda tutmak için küresel otomobil mikroçip kıtlığı, limanlardaki tıkanıklık ve "yuvarlanan elektrik kesintileri" gibi "çeşitli zorluklarla" karşı karşıya kaldığını söyledi. Şu anda, arabalar, çamaşır makineleri ve akıllı telefonlar da dahil olmak üzere milyonlarca üründe kullanılan yarı iletkenler olarak da bilinen bilgisayar çiplerinde dünya çapında bir eksiklik var. Ancak Tesla, "üretim kapasitesini mümkün olan en kısa sürede" artırmayı planladığını ve otomobil satışlarında her yıl %50'lik bir artış görmeyi beklediğini de sözlerine ekledi.

"Fremont fabrikası son 12 ayda diğer tüm yıllara göre daha fazla otomobil üretirken, sürekli iyileştirme için yer olduğuna inanıyoruz. Ek olarak, Gigafactory Şangay'ı artırmaya ve Teksas ve Berlin'de yeni kapasiteler oluşturmaya devam ediyoruz." "Büyüme oranı, ekipman kapasitemize, operasyonel verimliliğimize ve tedarik zincirinin kapasitesi ve istikrarına bağlı olacaktır." Tesla'nın gelirinin büyük kısmı, %87 artışla 232.102'ye yükselen düşük fiyatlı Model 3 ve Model Y otomobillerinin satışından geldi.

'Etkileyici rakamlar'

Interactive Investor'ın yatırım başkanı Victoria Scholar, Tesla'nın sonuçlarının analistlerin beklentilerini aştığını söyledi. "Bu, devam eden küresel çip kıtlığı rüzgarı bağlamında etkileyici bir sayı dizisidir" dedi. Telsa, elektrikli araç (EV) talebinin "yapısal bir değişimden geçmeye" devam ettiğini söyledi. "Yolda ne kadar çok araca sahip olursak, Tesla sahiplerinin EV'lerin yararları hakkındaki kelimeyi o kadar çok yayabileceğine inanıyoruz" diye ekledi.