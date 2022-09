Bilgisayar Şifresi Nasıl Kaldırılır, Bilgisayar Şifre Kaldırma Nasıl Olur?

Pek çok kişi tarafından araştırılan konular arasında yer alan bilgisayar şifre kaldırma yolları teknoloji gündeminde yer aldı. Şifreler bilgisayarın güvenli bir şekilde kullanılması için gerekli olmaktadır. Diğer taraftan şifreler yetkisiz kişilerin bilgisayarı kullanmasına da engel olur ve bu durumu önler. Bazı temel bilgisayar kurallarını bilmek ise bu işlemin yani bilgisayar şifre kaldırma yönteminin pratik şekilde yapılması için yeterli olacaktır. Sizler için haberimizin devamında en basit bilgisayar şifre ya da parola kaldırma yöntemleri hakkında detaylı bilgileri ve konu hakkında merak edilenleri yazdık.

Bilgisayarlar hakkında bazı kritik hususların araştırılması sonucunda bilgisayar şifre kaldırma nasıl yapılır sorusuna cevap bulunacaktır. Bilgisayarın herkes tarafından kullanılabilir olmasını engelleyen şifre kaldırılabilir bir özellik göstermektedir harflerden ya da rakamlardan oluşan şifrelerin ortadan kaldırılması için bilgisayar parola kaldırma işlemi yapılır. Bilgisayar parola kaldırma ya da başlangıç şifresi kaldırma işlemleri ile ilgili merak edilen tüm hususlar haberimizin devamında bulunmaktadır.

Bilgisayar kullanımı, meydana gelen tüm teknolojik gelişmeler ile beraber her geçen gün daha biraz daha artış göstermektedir. Windows İşletim sistemine sahip olan bilgisayarlar ise bilgisayar satın alan kişiler tarafından daha çok tercih edilmektedir. Güvenlik tedbirleri kapsamında Windows kullanıcıları bilgisayar için parola belirler ve şifrenin girilmesi bilgisayar her açıldığında gerekli olur. Diğer taraftan her ne kadar fazla daha güvenli bir mekanizma bulunsa da bazı kullanıcılar şifre ekranını kaldırmayı talep edebilir. Parola kullanımı bilgisayara farklı kişilerin erişimini engellemesi sebebiyle çok güvenli ve tercih eden bir yoldur. Diğer taraftan bazı kullanıcılar şifre ekranı kaldırmak ister ve parola kaldırma yöntemini dener. Parola ekranı Windows ekranının başlat menüsünden çeşitli işlemleri yaparak kapatılacaktır.

Öncelikle başlat menüsünde yer alan arama bölümüne netplwiz ibaresi yazılır ve daha sonra yazılan bu yazıdan sonra kullanıcı hesapları ile karşılaşılır. Ardından açılan ekranın üst bölümünde bulunan gelişmiş bölümüne tıklanır ve parolaları yönet butonu seçilir. Açılan bu ekranda kullanıcıların kullandığı giriş şifresi görülecektir. Kullanılan mevcut parola kullanıcı ismi seçilerek girilir ve daha sonra işleme devam edilir. Mevcut kullanılan parolanın kullanıcı ismi seçilerek girilmesi ardından parolayı kaldır ikonuna tıklanır. Bu şekilde bilgisayarınızda mevcut olan parola ortadan kalkacaktır. Diğer taraftan bilgisayar parola kaldırma işleminin yapılması ardından yapılan değişikliklerin aktif hale gelmesi adına bilgisayarı yeniden başlatmak gerekli olmaktadır.

Bilgisayarı açarken bilgisayar kullanıcıları bazı durumlarda şifre ekranı ile karşılaşmak istemeyebilir ve bunun yanı sıra parolanın unutulması ya da hatırlanamaması durumunda şifre kaldırma işlemi yapılacaktır. Genel olarak giriş parolası unutulduğu zaman bilgisayara format atma işlemi yapılır. Ancak bilgisayara format işlemi yapılması sonucunda yedeklenmeyen veriler bilgisayarda kaybolacaktır. Bunun yanı sıra her ne kadar bilgisayar şifresi kaldırma yolları bulunsa ve bazı insanlar tarafından tercih edilse de bilgisayarların şifre ile kullanılması daha tavsiye eden ve çok daha güvenli olan bir uygulamadır.