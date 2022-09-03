Günümüzde İnternet Ve Sosyal Medya Nasıl Kullanıyoruz?

Günümüzde İnternet ve sosyal medya kullanımı çok fazla yapılıyor. Özellikle teknolojinin gelişimi ve İnternetimizin evlere ve ceplerimize kadar girmesi sonucu İnternet ve sosyal medya kullanımı artmıştır. Yalnız kullanmakla kalmayıp her türlü işimizi de İnternet üzerinden yapmak artık bizler için lüks halini almıştır. Önemli olan İnterneti doğru olarak kullanmaktır. İnterneti her ne kadar iyi kullanan olduğu kadar kötü niyetli kullananda vardır.

İnterneti Ne Amaçla Kullanıyorsunuz?

Özellikle internet gençler daha yoğun kullansa da günümüzde birçok özel sektördeki firma ve kamu kurum kuruluşları da kullanmaktadır. Kurumsal firmalar internet üzerinden satış sunma, satış yapma imkânı ve pazarladıkları ürünü satma fırsatını ele almıştır. Bunları yapmak içinde zamanın büyük bir bölümünü internete zaman ayırmak zorunda kalmasıdır.

Günümüzde artık her işlemin mesai saatleri dışında kalsak bile evimiz Home ofis olarak kullandığınızı varsayarsak internette neredeyse 20 saate yakın bir zaman harcamış olmaktayız. İnternet yalnız iş yapanların değil, kötü amaçlı kullananlar için ise basit bir saldırı olanağı oluşturan bir ağdır. Özelikle son zamanlarda yapılan siber saldırılar mevcuttur.

İnternette önceleri sosyal medya hesaplarını çalma işleriyle başlayan bu süreç giderek daha da artmış kurumsal firmalara varan siber saldırılar olmuştur. Bu saldırılar çoğu zaman kişisel veri çalma, para aktarma ve kurumlara ve ülkelere zarar verme faaliyetlerine kadar varmıştır. Bunun içindir ki birçok ülke ve kurum ve kuruluşlar siber saldırılardan korunmak için güvenlik önlemlerini almak zorunda kalmıştır. Siber saldırılar kurumlarda kayıtlı olan kişilerin bilgilerini çalmak ve bu bilgiler para karşılığında satmak amaçlı olup kuruma ve kişilere zarar vermek amaçlıdır.

Siber Saldırılar Karşısında Kurum Ve Kuruluşlar Ne Yapmalıdır?

Kurum ve kuruluşlar bu gibi durumlarda öncelikle siber saldırıya maruz kalmamak, üyelerinin kişisel verilerini korumak için güvenlik şirketleri veya kendi güvenlik alanlarını yapmak durumdadır. Siber saldırılara karşı kendi güvenliğini sağlayan kurum ve kuruluşlar üyelerinin güvenliğini sağlamakla beraber onların da güvenini kazanmış olurlar. Güvenliğini sağlayan kurum ve kuruluşlar ise üyelerine her zaman yenisi eklemek için dezavantaj olarak kullanacaklardır. Yeni üye olmak isteyen bireylerin ise en çok tercih ettiği kurum olacaktır.