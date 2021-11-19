Apple, Otomobil Üzerindeki Çalışmalarını Hızlandırıyor

Apple Inc., elektrikli otomobilinin gelişimini hızlandırmak için baskı yapıyor ve konuya aşina olan kişilere göre, otomobil endüstrisini alt üst eden teknik bir sorunu çözmeyi amaçlayan projeyi tam kendi kendine sürüş yetenekleri etrafında yeniden odaklıyor.

Geçtiğimiz birkaç yıl boyunca, Apple'ın otomobil ekibi aynı anda iki yol araştırmıştı: Tesla Inc.'in mevcut arabalarının çoğuna benzer şekilde direksiyon ve hızlanmaya odaklanan sınırlı kendi kendine sürüş özelliklerine sahip bir model veya tam kendi kendine sürüş yeteneğine sahip bir model oluşturmak.

Çalışmanın yeni lideri – Apple Watch yazılım yöneticisi Kevin Lynch – altında mühendisler şimdi ikinci seçeneğe odaklanıyorlar. Görüşmeler özel olduğu için kimliğinin açıklanmasını istemeyen kişiler, Lynch'in ilk versiyonda tam otomatik sürüş sistemine sahip bir araba için bastırdığını söyledi.

Bu, Özel Projeler Grubu veya "Proje Titan" olarak bilinen ve yaklaşık 2014'ten bu yana strateji değişiklikleri ve yönetici devrine maruz kalan otomobil çabasının en son kayması. Eylül ayında, ekibin eski başkanı Doug Field, Ford Motor Co.'da üç yıl görev yaptıktan sonra bir iş. Apple, onun yerine Lynch'i seçerken, otomobil ustası olmayan bir şirket içi yöneticiyle gitti.

Kendi kendini süren arabalarda ustalaşmaya çalışan Apple, sektörde kutsal bir kâsenin peşinden gidiyor. Teknoloji ve otomobil devleri, otonom araçlar için yıllarını harcadılar, ancak yetenekler zor kaldı.

Elektrikli araçlarda pazar lideri olan Tesla, muhtemelen tam otonom otomobiller sunmaya daha yıllar var. Alphabet Inc.'den Waymo, teknolojiyi geliştirme çabalarında bir dizi ayrılma yaşadı. Ve Uber Technologies Inc., geçen yıl otonom sürüş bölümünü satmayı kabul etti.

Apple, bazı mühendislerin bu yılın başlarında planladığı beş ila yedi yıllık zaman çizelgesinden daha hızlı bir şekilde kendi kendine giden otomobilini dört yıl içinde piyasaya sürmeyi dahili olarak hedefliyor. Ancak zamanlama değişken ve bu 2025 hedefine ulaşmak, şirketin kendi kendine sürüş sistemini tamamlama yeteneğine bağlı - bu programda iddialı bir görev. Apple hedefine ulaşamazsa, piyasaya sürmeyi geciktirebilir veya başlangıçta daha az teknolojiye sahip bir araba satabilir.

California merkezli Cupertino'nun sözcüsü Apple yorum yapmaktan kaçındı.

Apple'ın ideal otomobilinde direksiyon simidi ve pedallar olmayacaktı ve iç tasarımı eller serbest sürüşe göre tasarlanacaktı. Şirket içinde tartışılan seçeneklerden biri, EV endüstrisinde bir başlangıç ​​olan Canoo Inc.'in Lifestyle Vehicle'dakine benzer bir iç mekana sahip. Bu arabada, yolcular aracın yan taraflarında otururlar ve bir limuzin içindeymiş gibi birbirlerine bakarlar.

Apple ayrıca, otomobilin bilgi-eğlence sisteminin (muhtemelen iPad benzeri büyük bir dokunmatik ekranın) aracın ortasında olacağı ve kullanıcıların sürüş boyunca onunla etkileşime girmesine izin vereceği tasarımları da araştırdı. Araç ayrıca Apple'ın mevcut hizmetleri ve cihazlarıyla yoğun bir şekilde entegre edilecek. Şirket standart bir direksiyon simidine sahip olmamak için baskı yapıyor olsa da, Apple arabayı bir acil durum devralma moduyla donatmayı tartıştı.

Duruma aşina olan kişiler, şirketin son zamanlarda otomobilin altında yatan kendi kendine sürüş sistemini geliştirmede önemli bir dönüm noktasına ulaştığını söyledi. Apple, sonunda otomobilin ilk neslinde göndermeyi planladığı işlemci üzerindeki temel çalışmaların çoğunu tamamladığına inanıyor.

Çip, otomobil ekibinin kendi içinde değil, iPhone, iPad ve Mac için işlemcileri tasarlayan Apple'ın silikon mühendislik grubu tarafından tasarlandı. Çalışma, kendi kendine sürüş yeteneklerini güçlendirmek için çip üzerinde çalışan temel yazılımın geliştirilmesini içeriyor.