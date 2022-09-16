Telefona Saatlerce Bakmak Kalıcı Hasara Yol Açabilir! ABD’li Uzmanlar Uyardı

Cep telefonları artık genç yaşlı herkesin elinde uzun bir süre boyunca bulunuyor. Günün neredeyse tamamına yakın bir sürede pek çok kişinin telefon ekranına maruz kaldığı biliniyor. Diğer taraftan uzmanlar tarafından yapılan açıklamaya göre uzun süre boyunca telefon ekranlarına bakmak kişilerde dönüşü olmayan hasarlara da neden olabilmektedir.

Hayatımızın her alanına teknolojinin girmesi ile beraber neredeyse evimizde bulunan her köşede teknolojik aletler yer almaktadır. Cep telefonu ve bilgisayarlar ise bu aletlerin en başında gelmektedir. Çok küçük yaştaki çocuklar bile cep telefonuna sahip olurken yaşlılar da aynı şekilde günün tamamına yakınını telefon ekranına bakarak geçirmektedir.

Sahip olduğumuz bilgisayarlar ve cep telefonları günün büyük bir bölümünde elimizde bulunurken pek çok zararı da beraberinde getirir. Telefon ekranı uzun süre boyunca bakmak uzmanların yapmış olduğu açıklamalara göre sağlık açısından ciddi problemlere yol açabilmektedir. ABD'de yapılan bir araştırmaya göre telefon ekranına uzun saatler boyunca bakıma sonucunda diğer organlara ve göze zarar verdiği ortaya çıkmıştır.

Telefon ekranı hakkında yapılan bir diğer araştırma ise meyve sinekleri üzerinde gerçekleşmiştir ve uzmanlar ekran ışığına daha az maruz kalan kişilerin daha uzun süre boyunca yaşadığını açığa çıkarmıştır.

Gözde iltihaplanmaya da sebep olabileceği açığa çıkan telefon ekranına uzun süre bakma bilim insanları tarafından pek çok araştırmaya konu edinilmiştir. Gözler dış dünya ile sürekli bir şekilde etkileşim halindedir ve bu durum da önemli bir nokta olmaktadır.

Cep telefonları gibi tıpkı bilgisayarlarda uzmanları yapmış olduğu açıklamaya göre göz sağlığına olumsuz yönde etki etmektedir. Göz sağlığını oldukça bozan ekrana uzun bakmak kaçınılması gereken bir durumdur. Bilgisayara ya da cep telefonu uzun süre bakılması gerekiyorsa ve gözlük ihtiyacı varsa bu durumda gözlük kullanımı ihmal edilmemelidir.