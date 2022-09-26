KCS nedir? Ne zaman ortaya çıktı?

KCS token, dünyanın en büyük kripto para borsaları içinde yer alan Kucoin’in borsa token’idir. 10 milyondan fazla yatırımcının tercih ettiği Kucoin’de Bitcoin, Ethereum ve yüzlerce altcoin’de alım satım işlemi yapan yatırımcılar için çeşitli avantajlar sunan KCS token, Ethereum ağı üzerinde geliştirilmiş bir ERC-20 token’idir.

Toplam arzı 200 milyon olan KCS token, ilk olarak Kucoin Shares olarak adlandırılmış, ardından Kucoin token markası ile piyasada yer almıştır. Canlı fiyat grafiğine KCS fiyatadresinden erişmenin mümkün olduğu Kucoin token, sunduğu özelliklerle birçok borsa token’ine göre ciddi avantajlar barındırmaktadır.

KCS nedir?

Kucoin borsasının token’i olan KCS, işlem hacmi bakımından dünyada ilk 5’te yer alan ve dünyada her 4 kripto para yatırımcısından 1’inin tercih ettiği borsanın, çeşitli avantajlar barındıran token’idir. 2017 yılında piyasaya sürülen Kucoin token, Kucoin ekosisteminin en önemli varlığıdır. Küresel bir borsa olan Kucoin’in token’inin en önemli avantajı, borsada yapılan alım satım işlemlerinde komisyon indirimi sunmasıdır. Özellikle yüksek hacimde işlem yapan yatırımcılar, ellerinde tuttukları KCS ile düşük komisyon ödemektedir. Kucoin’in piyasada en düşük komisyonla işlem yapılabilen borsa olduğunu da belirtmek gerekiyor.

KCS’yi FTT ve BNB gibi diğer borsa token’lerinden ayıran en önemli özelliklerinden biri bir hisse senedi mantığına sahip olması. KCS bonus olarak adlandırılan bu sistem kapsamında, 6 KCS üzerinde varlığa sahip olan tüm yatırımcılar, Kucoin borsasının işlem komisyonlarından elde ettiği gelir üzerinden pay alabilir. Kucoin borsasının, işlem hacmi bakımından dünyada ilk 5 borsa içinde yer aldığı düşünüldüğünde, çok ciddi bir geliri mevcut. KCS token, bir hisse senedi token’i mantığı ile borsanın gelirinden pay almak isteyen yatırımcılar tarafından tercih edilmektedir. Bu yönüyle KCS, temettü geliri sunan bir hisse token’idir.

Kripto para alım satım işlemlerinde yüzde 80’e varan oranda komisyon indirimi sunan, buna ek olarak borsanın komisyon gelirinden kâr etmek için tercih edilen KCS farklı avantajlara da sahiptir. Borsanın ön satış platformu olan Kucoin Spotlight’ta, KCS token sahipleri ön alım hakkına sahiptir. Kucoin VIP üyelik standardı için de gerekli olan KCS, piyasa alıcı ve piyasa yapıcı komisyonların da ciddi indirim sunmaktadır.

Bir kripto paranın değerini artıran en önemli stratejiler içinde arzın düzenli olarak azaltılması yer almaktadır. KCS token, 200 milyon arz ile yatırımcılara sunulmuş olmasına karşın, arzın düzenli olarak azaldığı ve hedefin 100 milyon token olduğu bir yatırım aracıdır. Kucoin borsası, elde ettiği gelirle her çeyrekte belli bir seviyede KCS geri alımı yaparak, token’leri yakıma göndermektedir. Bu durum KCS arzını düzenli olarak düşürdüğü için, KCS yatırımcıları tarafında önemli bir avantajdır.

KCS ne zaman ortaya çıktı?

Kucoin, dünyanın en eski borsalarından biri olarak 2017 yılında faaliyete geçmiştir. Bununla birlikte Kucoin’in geliştirme süreci 2013 yılına uzanmaktadır. Singapur merkezli olarak kurulan Kucoin borsasının token’i KCS de aynı yıl içinde, 2017 yılında piyasaya sürülmüştür. ERC-20 token’i olarak yatırımcılara sunulan KCS token, hisse mantığı ile çalışan bir borsa token’i olarak yatırımcılar tarafından yoğun bir ilgi görmüştür. Bu durum, KCS’nin değerini artırmasını ve erken yatırımcıların ciddi bir gelir elde etmesini sağlamıştır.

2017 yılında ilk çıkış fiyatı 1 doların altında olan KCS token, 2021 yılının son çeyreğinde 27 doları aşarak tarihi zirvesini görmüştür. 2022’nin Eylül ayı itibariyle 850 milyon doların üzerinde piyasa değeri ile en büyük 60 kripto para içinde yer alan KCS, sadece Kucoin borsası üzerinden satın alınabilir. KCSUSDTbağlantısı üzerinden, düşük işlem komisyonu ile KCS token yatırımı yapmak mümkündür.