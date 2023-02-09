En İyi VPN Uygulaması Hangisi? Android İphone Ücretsiz ve Sınırsız VPN Uygulamaları Neler?

Ülkemizde yaşanan depremin ardından Twitter, TikTok, Instagram gibi çok kullanılan sosyal medya platformlarına erişim kısıtlandı. Ancak çoğu kullanıcı hem haberleri takip etmek için hem yardım talebi paylaşmak veya yaymak için bu sitelere giriş yapmak istedi. İnternet kullanıcılarının çevrimiçi etkinliklerini gizli bir şekilde gerçekleştirebildiği ve yaşanılan bölgede yasaklanmış web sitelerine erişim sağlayabildiği sanal özel ağ ya da VPN olarak bilinen uygulamalardan ücretsiz ve sınırsız olanlar araştırılmaya başlandı.

Herhangi bir ücret talep etmeden VPN hizmeti sağlayan uygulamalar ne yazık ki sınırlı sayıdadır. Biz de sizler için hem bilgisayar hem Android telefonlar hem de iOS telefonlarla uyumlu olan en iyi VPN uygulamalarına haberimizde yer verdik. Bu listede yer alan uygulamaların bazıları sadece bilgisayarda kullanılabiliyorken bazıları da çeşitli işletim sistemli telefonlarda kullanılabiliyor.

ProtonVPN

ProtonVPN, internet üzerindeki veri ve veri trafiğinin şifrelenmesi sayesinde kullanıcıların internette güvenli ve gizli bir şekilde gezinmelerini sağlar. Bunun yanı sıra kullanıcıların internette anonim kalmasını, IP adreslerinin gizlenmesini ve konum tabanlı kısıtlamalardan kaçınmasına da olanak tanır. ProtonVPN, ücretsiz ve ücretli abonelik seçenekleri sunmaktadır. Dileyen kişiler sınırsız erişime sahip olmak için ücretli aboneliği tercih edebilirken dileyen kişiler de belirli bir saat kısıtı olan ve reklam izleyerek bedava kullanım hakkı alınabilen ücretsiz aboneliği tercih edebilir. Ücretsiz sürümü kullanıcıların 3 ülkede beş ayrı sunucuya bağlanmasına izin vermektedir. ProtonVPN’i diğer VPN uygulamalarından ayıran temel özelliği ise çok daha yüksek internet hızları ile hizmet sunmasıdır. ProtonVPN, masaüstü bilgisayarlar, dizüstü bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve tabletler gibi birçok farklı cihazda kullanılabilir ve kullanıcılar, bir VPN hizmetine ihtiyaç duydukları her yerden erişebilir.

Windscribe

10 farklı ülkeye yüksek hızlı erişim sağlaması ve kullanıcılara ücretsiz olarak 10GB kota hakkı tanıyan Windscribe, en iyi sınırsız VPN uygulaması olarak görülmektedir. Son derece kolay ve kullanışlı bir arayüze sahip olan sistem tüm dünyada en beğenilen VPN uygulamalarından biridir.

TunnelBear

Üst düzeyde güvenlikle kimliksiz web etkinliklerini kullanıcıya garanti eden TunnelBear, Kahramanmaraş depremi nedeniyle yaşanan Twitter erişim engeli sebebiyle uygulamayı kullanan herkese 10 GB veri limiti ekledi. Normal şartlar altında kullanıcılara aylık sadece 500 MB ücretsiz VPN servisi sunan bu uygulamanın Türkiye’deki kullanıcılara karşı hassasiyetle yaklaşması gönülleri fethetti.

1.1.1.1- Cloudflare VPN

Cloudflare'in DNS ve VPN hizmeti olan 1.1.1.1 dünyanın en büyük güvenli DNS sağlayıcısı olarak bilinmektedir. Kullanımı oldukça kolay olan bu sistem ücretsizdir ve en iyi VPN uygulamalarından biridir. Cloudflare VPN, hızlı ve güvenli bağlantı hizmeti, dünya çapında birçok sunucu ve düşük ping süreleri gibi avantajlar sunar. Ancak ülkemizdeki kullanıcıların IP banı varsa veya güvenli internet protokolü bulunuyorsa uygulamayı kullanma konusunda sorun yaşayabilir.

ExpressVPN

Uygulamayı kullananlara yüksek hızlı anonim web deneyimi vaat eden ExpressVPN, 30 günlük ücretli bir deneme sürümüne sahiptir. Uygulamayı kullandıktan sonra memnun olmadığını belirten kullanıcılara paralarını iade etmesi nedeniyle kullanıcılara güven veriyor.