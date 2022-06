Karşınızda Teknik Özellikleri ve Fiyatıyla; Vivo Y33s 5G! Dünya çapında hatırı sayılır büyüklükte bir şirket olan Vivo, an be an yeni akıllı telefonlarını tanıtmaya devam ediyor. Ancak bu kez bir farklılık oldu ve Vivo Y33s 5G adlı model tanıtılmadan önce teknik özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.



Vivo Y33s 5G'nin Teknik Özellikleri Neler?

Vivo Y33s 5G, 6.51 inçlik HD+ LCD ekran ile rafları çıkması beklenen bir telefon. Cihaz ile ilgili sızdırılan görsele bakıldığında 20:9 en ve boy oranına sahip olduğunu söylemek mümkün. MediTek Dimensity 700 işlemcisi ile güçlendirilmiş olan Vivo Y33s 5G, 4 GB/ 6GB/ 8GB RAM seçenekleri ve 128 GB dahili depolama alanına sahip olacak. Bunun yanında, microSD kart desteği sayesinde dahili depolama alanını artırma imkanı da tüketiciye sunulacak.

Cihazın arka bölümde çift kameraya yer verdiğini belirtelim. 13 MP + 2 MP çözünürlük sunacak bu ikilinin yanı sıra, ön panelde ise 8 MP çözünürlük sağlayan bir kamera görevi ele alıyor. Ayrıca cihazın sağ yan panelinde bir parmak izi tarayısı bulunuyor. 5.000 mAh kapasiteli iddialı bir batarya ile tanıtılacak olan cihaz, 18W hızlı şarj desteğini de bünyesinde barındırıyor.

Vivo Y33s 5G'nin Renk Seçenekleri ve Fiyatı Ne Olacak?

Henüz tanıtılmadan her şeyiyle ortaya dökülen yeni akıllı telefon Vivo Y33s 5G flörit siyahı, erken kar şafağı ve bulutsu mavi renk seçenekleriyle satışa sunulacak. Cihazın satış fiyatı ise ortalama 251 dolar olacak.